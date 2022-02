Añadir colores vibrantes a tus conjuntos básicos es muy fácil si te inspiras en Sassa de Osma

Cuando la primavera y el buen tiempo se acercan, es el momento de ir dejando poco a poco a un lado los plumíferos para empezar a pensar los próximos estilismos que llevar bajo una gabardina o chaqueta de lino. Y entre las chicas que mejor visten, destaca el repertorio de Sassa de Osma, quien apuesta por piezas de fondo de armario y otras más especiales que aportan ese toque rompedor. Como era de esperar, la aristócrata peruana afincada en Madrid nos ha desvelado el secreto para añadir pausadamente colores vibrantes a cualquier look que puedas llevar de forma diaria.

- La historia de los 'kitten heels' con los que Sassa de Osma sofistica su look de básicos

Si eres de las que no quiere arriesgar demasiado en su día a día, no te preocupes, porque con este consejo digno de experta en moda podrás dar un toque actual a tus propuestas de siempre sin necesidad de sentirte disfrazada. El secreto para sentirte guapa vayas con lo que vayas, es apostar por prendas que te aporten seguridad, y la royal nos ha demostrado con su última publicación en las redes sociales cómo combinar un sencillo vaquero negro ligeramente acampanado para convertirlo en un conjunto con más personalidad. ¿Aún no estabas convencida de incorporar tonos más llamativos a tu guardarropa? Sigue sus pasos y apuesta por jerséis de punto originales y en colores vibrantes como el verde para poder lucirlos con otros modelos más atemporales.

- La clave de Sassa de Osma para transformar un look básico en uno especial: un chaleco estampado

Ella no ha dudado en enfundarse en un bonito diseño de cashmere con cuello en contraste en rosa de la marca María de la Orden -puedes encontrarlo por 150€ en su página web-, que ha revolucionado los armarios de las chicas clásicas del país, y al que ha añadido un cinturón con hebilla metálica y un par de mocasines de piel. Es cierto que no es la primera vez que Alessandra se atreve con sus delicadas piezas que aúnan esa romántica estética parisina con la española, pero en esta especial ocasión, nos ha confirmado que este color tan propio de la época que se acerca tiene muchas más posibilidades de las que podríamos imaginar a priori. Es un ejemplo más que añadir a nuestro muro de inspiración para aquellos días en los que no sepamos qué ponernos, y es que nunca antes la elegancia, el minimalismo y las propuestas arriesgadas han encajado tan bien hasta que se la hemos visto a la princesa de Hannover.