Ariana Grande vuelve a rendir homenaje a 'Chicas malas' con este look de estilo 2000

Seguro que si escuchas la frase de: "los miércoles vamos de rosa", automáticamente tu mente rescata una de las ficciones sobre adolescentes más famosas que marcaron la década de los 2000. Chicas malas no solo sirvió a Lindsay Lohan para consagrar su carrera como actriz tras las películas infantiles que hasta la fecha había protagonizado: aquella cinta terminó convirtiéndose en todo un fenómeno al que, 18 años después, las nuevas generaciones continúan rindiendo culto. Y es que si algo apasiona a las chicas de moda de la 'Gen Z' es rescatar aquellas tendencias que reinaron durante el cambio de milenio. Hace tres años Ariana Grande quiso traer de vuelta a Regina George y su séquito en Thank u, next, uno de sus videoclips más comentados, en el que homenajeó a la película representando algunas de sus escenas más icónicas y trayendo de vuelta aquella estética que parece regresar también a nuestros armarios: pantalones de tiro bajo, camisetas básicas cortas, escotes palabra de honor, minibolsos...Y, sobre todo, rosa, mucho rosa. ¿Lo recuerdas?

Pues bien, Ariana Grande no solo le hizo un guiño a Chicas malas en 2018: acaba de volver a hacerlo con su último look, el que la cantante ha escogido para asistir a un musical de Brodway, Wicked, en Nueva York. Con unos pantalones mom jeans anchos y un un bodi sin mangas en color rosa, la artista nos ha dejado un look impresionante que nos recuerda sin duda la estética de la película. Para completar su atuendo, optó por unas sandalias altas de pelo de Fendi, un bolso satinado de Alexander Wang y un abrigo acolchado en color rosa de Chanel, muy similar a la pieza vintage que Rihanna escogió para anunciar su embarazo. Y como no podía ser de otra manera, Ariana se recogió el pelo en su ya icónica coleta alta con volumen, a la que añadió la gorra del musical y unas cuantas horquillas de colores.

Los seguidores de la cantante no han dudado en expresar su opinón a través de las redes sociales, catalogando a la cantante como una "reina del estilo" y dándole las gracias por "traer de vuelta los 2000". Aunque esta no es la única ocasión en la que Ariana Grande ha inspirado sus looks en ficciones que marcaron la cultura pop de aquella época. Si te fijas en el videclip de Thank u, next, Chicas malas no es la única película a la que se hace referencia: en él también se recrean escenas de El sueño de mi vida (2004), en la que Jennifer Garner nos dejó impresionadas con todas las prendas del armario de Jenna Pink, personaje al que interpretaba. Y precisamente en él se inspiró la cantante a la hora de elegir uno de los conjuntos con los que se dejó ver en la edición estadounidense de La Voz, donde ejerce de jurado.

¿Recuerdas el vestido asimétrico con abertura cut out que la protagonista de la película lleva en una de sus escenas más recordadas? Aquel de colores con el que bailaba Thriller junto a su mejor amigo de la infancia. En ese momento, el look traspasó la pantalla para pasar a formar parte de las tendencias Y2K de la época. Y Ariana Grande quiso rendir tributo a los 2000 llevando una pieza idéntica en televisión. No es de extrañar que sus fans sigan al detalle cada uno de sus estilismos, pues más allá de las sudaderas oversize a modo de vestido y sus botas altas, la cantante ha demostrado tener un armario de lo más variado, en el que muchos de sus looks van de la mano con referentes tan icónicos como las películas que marcaron nuestra adolescencia. ¿En qué se inspirará la cantante la próxima vez?