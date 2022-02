Olympia de Grecia nos hace viajar a los momentos más icónicos del cine gracias a sus últimos looks

No hay nada mejor que echar la vista atrás para recordar aquellos impresionantes estilismos que lucían las actrices durante la época dorada de Hollywood. Muchas de ellas eran creaciones de la icónica diseñadora de vestuario Edith Head, casi dignas de un museo de arte, que siguen inspirándonos sin importar el paso del tiempo. Si la Generación Z se ha dejado llevar por la famosa estética de principios de milenio, hay excepciones que rompen las reglas. Es el caso de Olympia de Grecia, quien parece que se ha inspirado en dos de las películas más reconocidas del siglo XX en las que el vestuario habla por sí solo.

No nos extraña que el gusto cinematográfico de la veinteañera quede reflejado en su armario, ya lo hizo calzando los tacones favoritos de Carrie Bradshaw para una boda real en Atenas el pasado mes de octubre. Pero en esta ocasión, la de raíces griegas afincada en Nueva York nos ha vuelto a impresionar con su últimas apariciones, si hace unos días hablábamos de la maravillosa colección de complementos que adoran las expertas en materia, ahora nos ha confirmado con su look de invitada que hay prendas que no pasan de moda.

La que desfiló para Dolce & Gabbana en 2017, ha acudido este fin de semana a una fiesta privada en la que se ha convertido en todo un referente de estilo enfundada en un sofisticado vestido rojo que favorecía a su tez y cabello rubio. Se trata de un diseño conocido como Keeley, ceñido, de corte midi y palabra de honor que pertenece a la colección de la modista favorita de Kate Middleton, Emilia Wickstead. Una pieza que nos ha recordado a uno de los hitos de Hollywood donde el cine y la moda caminaban de la mano, literalmente.

Fue a finales de los años cincuenta cuando Audrey Hepburn bajaba las famosas escaleras del museo Louvre de París enfundada en un vestido de noche de su querido amigo Hubert de Givenchy, con quien construyó una consolidada alianza tanto dentro como fuera de la gran pantalla. Considerada como una de las escenas más populares de su carrera profesional, la cinta de Funny Face es todo un baúl de inspiración donde el vestuario -a cargo de la mencionada Edith Head- tenía un gran poder visual. Y he aquí la gran cuestión: ¿quién se ha inspirado en quién? ¿Emilia Wickstead en la película de Stanley Donen? ¿O la royal en los grandes momentos del cine? Sea cual sea la respuesta, nos quedamos con este acertadísimo traje atemporal. Pero si esto no fuera sufiente, otro de los estilismos que ha lucido Olympia estos últimos días también nos ha hecho viajar al pasado, pero no tiene nada que ver con el clásico glamour de Old Hollywood.

En esta ocasión el guiño que hemos encontrado en su vestidor, llega sobre unos esquís y con un idílica panorámica nevada. Acompañada de una amiga, Olympia ha demostrado que combinar su pasión por la moda y el deporte sí es posible. Lo ha hecho luciendo un idílico jersey rosa con una franja en contraste en el medio donde se puede apreciar 'Glamour Girl' combinado con pantalones en blanco y un casco en negro adornado con flores de colores. Una divertida inscripción que nos ha trasladado directamente al mítico uniforme que llevaban las Pink Ladies por los pasillos del instituto, las amigas de la protagonista Sandy en la producción de Grease. ¿Volveremos a ver estas bonitas coincidencias en el repertorio de las aristócrata? ¡Seguiremos informando!