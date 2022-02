El abrigo de Gigi Hadid lo tiene todo: atemporal, para cualquier edad ¡y de una marca española!

Además de las colecciones vistas en la pasarela y los looks de alto impacto que estilistas y editoras de moda pasean por el Street Style, durante las semanas de la moda hay otro punto de referencia a tener en cuenta para estar al día acerca de las tendencias. Nos referimos a los estilismos que las modelos llevan cuando las vemos a pie de calle entre desfile y desfile. Es en estos momentos cuando suelen vestir prendas de su propio armario, una oportunidad ideal para descubrir marcas menos conocidas o fichar poderosos trucos de estilo. En este sentido, en la última aparición de Gigi Hadid, la modelo ha sido fotografiada con el conjunto urbano perfecto para combatir el frío sin dejar de lado la comodidad. La prenda protagonista del look tiene sello español.

En un descanso en el marco de New York Fashion Week, la modelo ha sido fotografiada paseando con Tan France, el presentador con el que compartirá pantalla en su próximo proyecto para televisión, la segunda edición de Next in Fashion, un reality de Netflix para amantes de la moda. En este plan informal, Gigi Hadid ha vuelto a apostar por una de sus marcas asequibles preferidas, una firma con sello español que hemos podido identificar en su armario en numerosas ocasiones. Hablamos de Mango, una de las marcas recurrentes en el vestidor de la modelo a la hora de construir looks atemporales. Esta vez, se ha decantado por un abrigo en color beis, un diseño de doble botonadura con cuello de solapas y largo midi. La prenda está confeccionada en lana, y pertenece a la colección Committed de Mango, donde se incluyen los productos fabricados con fibras y procesos sostenibles, según explica la marca. Se trata de una propuesta que solo se vende en la tienda online, disponible de momento en todas las tallas por un precio de 159,99 euros.

Debajo del abrigo, Gigi ha añadido una americana con estampado pata de gallo y corte oversize de la firma Magda Butrym. El resto del vestuario mantiene esa sencillez propia de los conjuntos integrado por básicos, completándose con unos pantalones negros con abertura en el bajo y unas botas Dr. Martens en color chocolate.

Como decíamos, no es ni mucho menos la primera vez que Gigi Hadid apuesta por Mango. Hace apenas unas semanas, podíamos verla paseando a su hija luciendo otro abrigo de la marca española. En aquella ocasión, un modelo de cuadros con una silueta muy similar. A la hora de fichar prendas de tendencia, también se deja convencer por las creaciones de la firma asequible, como demostró al ser de las primeras en rendirse al chaleco acolchado el pasado otoño. Con varias semanas de moda por delante -después de Nueva York, las fashion weeks se trasladan a Londres, Milán y París- veremos muchos más looks de calle de Gigi Hadid, una de las modelos más cotizadas de la industria que empieza a dar sus primeros pasos en televisión, tal y como hicieron otras compañeras de profesión, de Heidi Klum a Tyra Banks.