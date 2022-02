De 'Sex Education' a 'Los Bridgerton': el gran cambio de Simone Ashley

Queda muy poco para el estreno de una de las series más esperadas del año: Los Bridgerton regresará el 25 de marzo con una nueva temporada, de la que cada vez vamos conociendo más detalles. Y es que el último avance de Netflix ha dejado entrever que esta trama contará con tanto drama y acción como la primera: Querido lector, ¿me echabas de menos? pregunta Lady Whistledown en los primeros segundos del teaser. Y sí, lo cierto es que lo hacemos. Llevamos más de un año esperando a conocer cómo se desarrollará la historia de amor entre Anthony, el hermano mayor de la familia, y Kate, la hermana de la joven a quien este intentará cortejar y cuyo matrimonio tratará de impedir. Es la actriz Simone Ashley quien dará vida a la protagonista de este nuevo romance, un papel muy diferente al que interpretaba en Sex Education, serie en la que se dio a conocer metiéndose en la piel de Olivia, una de las chicas más populares del instituto.

Y aunque su personaje era secundario, los momentos que vivió y los coloridos looks con los que aparecía en cada episodio, lograron que Olivia se ganase un hueco en los corazones de los espectadores. Es posible que ya no volvamos a verla aparecer en los próximos capíturlos de Sex Education, pero donde llamará la atención seguro es en Los Bridgerton. La actriz británica se ha preparado a fondo para este nuevo papel, el cual ha admitido que está orgullosa de interpretar. Y es que la serie, producida por Shonda Rhymes (Anatomía de Grey, ¿Quién es Anna?), es una de las ficciones con más diversidad racial de actores, algo que tiene en común con la trama adolescente de Netflix de la que Simone Ashley viene. En Los Bridgerton, la intérprete ha experimentado un cambio de look sorprendente por exigencias del guion: los vestidos de época con los que aparece son totalmente opuestos a los conjuntos de adolescente de Sex Education.

Simone aparece con un aspecto más maduro, un efecto en el que el vestuario ha tenido mucho que ver a la hora de lograrlo. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, la serie cuida al milímetro el atuendo con el que sus protagonistas aparecen en cada escena: durante la primera temporada, más de 200 personas se encargaron de confeccionar las miles de prendas que vimos en pantalla. En esta ocasión, parece que Kate nos deleitará con vestidos largos y vaporosos, faldas rectas, chaquetas elegantes, trajes bordados... Sin embargo, en el avance ya podemos apreciar que su estilo será algo más sobrio al que Daphne Bridgerton nos tenía acostumbradas durante la trama anterior.

Parece que el azul es uno de los colores que predomina en las elecciones de vestuario de Simone Ashley en la serie: con este vestido recto de escote redondo y sombrero a juego, Netflix daba a conocer a través de sus redes sociales uno de los primeros looks de su personaje, al que definen como "leal y cautivador". Habrá que esperar a ver la segunda temporada para sumergirnos en el estilo de Kate, pero de momento podemos intuir que sus trajes no van a dejarnos indiferentes. ¿Su creadora? Ellen Mirojnick, la diseñadora que se ha encargado de idear el vestuario inspirado en la Regencia inglesa para la serie. Sus creaciones han recibido unas críticas exquisitas, tanto que después de triunfar con sus diseños en Los Bridgerton, también fue reclutada para diseñar los trajes de Cenicienta, la versión musical del clásico de Disney que protagonizó Camila Cabello el año pasado.