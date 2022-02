El look cómodo de Amelia Windsor o la solución para los días en que no quieres llevar vaqueros

Su gusto por las mezclas audaces y su pasión por la moda sostenible, han hecho de Amelia Windsor uno de los iconos de estilo más interesantes entre las jóvenes royals. Sus apariciones públicas son contadas pero, como ya demostró con aquel inolvidable look de invitada, cada vez que acude a algún acto público, sus estilismos son analizados al detalle. Lejos de ceñirse a las tendencias que dominan cada temporada, en el caso de la británica suele preferir combinaciones más personales, llevando en todo caso las tendencias a su terreno. Una de las características principales de su armario es la gran presencia de colores alegres. Algo que ha vuelto a dejar claro en su último look, un estilismo monocolor que ha compartido en sus redes sociales y con el que pudimos verla hace unos días en el desfile de la firma Mithridate celebrado en Londres.

Desde hace ya varias temporadas, el color lila se ha convertido una tonalidad recurrente en el armario de las chicas que más saben de moda. Lo hemos visto en numerosas ocasiones sobre la alfombra roja, así como en la pasarela (con firmas como Valentino o Chanel haciendo guiños evidentes a la tendencia) o el Street Style. Ahora, Amelia Windsor da un paso más allá y se rinde a esta tonalidad con el look monocolor más primaveral. Para acudir como invitada a un desfile, optó por el conjunto cómodo ideal para los días en los que no te apetece llevar vaqueros pero buscas un vestuario cómodo. Con un cárdigan de botones joya en lila y una falda larga del mismo tono, Amelia Windsor demuestra que las mezclas relajadas no se limitan a los pantalones anchos. La royal ha introducido el punto rompedor con el calzado al confiar en la versatilidad casi ilimitada de unos mocasines clásicos, el zapato convertido en hit de estilo que conquista a chicas con estilos tan dispares como Olivia Palermo o Bella Hadid.

- Los trucos de Carlota, Kate y otras 'royals' que nos encantan para llevar tacones con comodidad

Debajo del cárdigan lila, Amelia rompe con la estética monocolor al incorporar un top plateado de efecto glitter. Como único accesorio, se ha decantado por un bolso de ganchillo lila, un diseño de asa corta que reafirma el éxito del crochet más allá de la temporada de verano y también dentro de la categoría de complementos.Un estilismo diferente, perfecto para el día a día pero apto igualmente para esas ocasiones en las que te apetece arreglarte algo más, sin caer en excesos. Tal y como contaba Amelia Windsor en una entrevista reciente en FASHION, la moda siempre ha formado parte de su vida y eso se nota: "Siempre he estado interesada en la moda. Cuando era pequeña, por ejemplo, tenía un estilo tomboy y siempre he sido muy consciente de qué me ponía. Después, empecé a trabajar en los departamentos de compras de Max Mara y Selfridges, y allí descubrí otras facetas de la moda, que es una industria muy interesante".