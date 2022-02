Coco Jones, la actriz que dará vida a uno de los personajes con más estilo de 'Bel-Air'

La nostalgia por los 90 no solo ha llevado a la moda a recuperar tendencias inspiradas en aquella década: también lo ha hecho la televisión, conscientes de lo mucho que nos suele gustar al público volver a encontrarnos con aquellas series que marcaron nuestra infancia o adolescencia. Durante los últimos dos años se han estrenado reboots como el de Gossip Girl o secuelas como And just like that, haciendo que volvamos a conectar con sus personajes de un modo diferente, adaptado a los tiempos que corren. Y precisamente algo similar podremos volver a experimentar este 13 de febrero, momento en el que llega a las pantallas una nueva versión de El príncipe de Bel-Air. El reboot de la comedia que catapultó a la fama a Will Smith, quien se ha encargado de su producción, regresa con una trama diferente y con nuevos personajes. Y entre ellos no hemos podido evitar fijarnos en Coco Jones, la actriz que se meterá en la piel de Hilary Banks. La hija mayor de la familia nos deleitaba en cada episodio con looks inspirados en las tendencias del momento: trajes de chaqueta, sombreros, hombreras, botas altas... La obsesión del personaje por las compras hizo que en rara ocasión reptiese prendas, ¿te acuerdas?

Aunque en el reboot de la serie veremos una trama algo distinta, con tintes más dramáticos que abordan conflictos con sus protagonistas, sus creadores también han explicado que Bel-Air no dejará de hacer guiños a los personajes originales. Y es algo que hemos podido apreciar a través de los adelantos que han ido lanzando desde Peacock, la plataforma de entretenimiento desde donde se emitirá. Y efectivamente, unos pocos segundos nos han bastado para fijarnos en el impecable estilo de la nueva Hilary Banks, que aparece con un vestido tweed pata de gallo –pequeño guiño a los 90– en color blanco y rosa, unas salndalias de tacón a juego y una melena larguísima coronada con horquillas joya, un accesorio que, junto al detalle de su manicura, hace que el personaje nos dé esas vibras de 'Gen Z' que intentan transmitir con esta nueva versión.

Coco Jones, la 'it girl' que comparte con Hilary Banks la pasión por la moda

Detrás del que, estamos seguras, será el personaje más fashionista de la serie está Coco Jones, una actriz y cantante de 24 años que comenzó su carrera en Disney, al igual que otras chicas del momento, como Zendaya. La intérprete saltó a la fama en la película Voy a brillar y apareció tambien en la serie Buena suerte, Charlie. Aunque este es quizá uno de sus papeles más esperados, dado el interés que está suscitando el reboot y el cambio de registro en el que podremos verla. Con casi un millón de seguidores en redes sociales, Coco Jones comparte con frecuencia potentes looks que, al igual que los de Hilary Banks en la ficción, dejan entrever un estilo muy personal.

Por lo que podemos observar, la actriz intenta siempre dotar de color sa sus conjuntos, apostando por tonos vivos como el rosa, el fucsia o el amarillo. En su armario hemos visto prendas tendencia como botas altas blancas, americanas oversize, minibolsos en color neón o pantalones jogger que combina con crop tops a juego cuando deja salir su lado más deportivo. Además, Coco Jones también suele hacer de modelo para firmas locales de ropa a las que da visibilidad en redes o en los eventos a los que asiste. Durante el preestreno de Bel-Air demostró que es partidiaria de las siluetas atrevidas con este vestido asimétrico de lentejuelas en color morado, con una pronunciada abertura en la pierna y en el abdomen. Un diseño que combinó con un maquillaje de ojos al más puro estilo Euphoria, con un diseño fantasía con pequeñas pegatinas brillantes.

Detrás del estilo de Coco Jones en las alfombras rojas, se encuentra su asesor personal de imagen, Jaye Ewm, un estilista de Los Angeles que también se encarga de organizar el armario de celebrities como Angela Simmons. Con la actriz trabaja mano a mano para confeccionar looks que no pasan desapercibidos y que seguramente darán que hablar en estos días. ¿Estamos ante una de las chicas de moda del momento? ¿Se convertirá su personaje, Hilary Banks, en un referente de la moda de la generación Z? Habrá que estar pendientes del reboot para comprobarlo.