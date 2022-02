Nos encanta el look 'very peri' de Blake Lively (y sienta genial a rubias y morenas)

Después de una larga temporada sin verla en la alfombra roja, Blake Lively ha vuelto a revalidar su título de icono de estilo con un look impecable que mira directamente a las tendencias. La actriz acudió al estreno del musical de Broadway The Music Man, protagonizado por Hugh Jackman y para la ocasión eligió un diseño en color Very Peri, la tonalidad elegida por Pantone como color del año. Se trata de un morado intenso poco frecuente en los looks de diario pero que funciona a la perfección a la hora de construir conjuntos más especiales, como puede ser un estilismo de fiesta o de noche.

El look es de aire minimalista y está integrado por una americana clásica, combinada con un pantalón ancho de vestir y un body con un pronunciado escote en pico. La prenda superior, de acabado satinado, introduce ese toque diferente al estilismo, restando sencillez a una mezcla que, por otro lado, no presenta ningún adorno extra. Pertenece a la colección primavera/verano 2022 de Sergio Hudson, el diseñador estadounidense en el que también han confiado Michelle Obama o Kamala Harris, entre muchas otras caras conocidas. Para completar el vestuario, la actriz ha sucumbido al poder de los zapatos de tacón con el modelo Calypso de Christian Louboutin. También ha añadido un bolso de mano con pedrería y unos pendientes en verde de Lorraine Schwartz. Con su larga melena rubia peinada de la manera más natural, Blake Lively demuestra que este color es perfecto para romper con las apuestas habituales sin necesidad de caer en mezclas complicadas.

- Si buscas unos vaqueros atemporales, este diseño de Blake Lively seguirá de moda dentro de una década

El morado intenso favorece al máximo a la actriz, pero lo bueno de esta tonalidad es que también sienta bien a las chicas morenas. Así lo demostró el pasado noviembre Gal Gadot. La intéprete asistió como invitada al programa The Late Show de James Corden con este mismo look morado e, igual que Blake Lively, cedió todo el protagonismo al conjunto sin añadir muchos complementos.

Con dos proyectos en su agenda más próxima, por un lado la película The making of y por otro The husband's secret, Blake Lively continúa disfrutando del éxito profesional. Además, recientemente la actriz demostró su talento también como directora cuando se puso detrás de las cámaras para dirigir el videoclip de Taylor Swift I bet you think about me. Con una duración de seis minutos y con muchos mensajes ocultos, el vídeo le ha valido a Blake dos nominaciones en los ACM Awards, otorgados por la Academia de Música Country, una como directora y otra como productora.