Zara versiona el vestido de novia 'halter' de Meghan Markle 🤍

Que ya no sea duquesa de Sussex no es impedimento para que el estilo de Meghan Markle se mantenga como uno de los más influyentes de todo el mundo: el caso de sus zapatos rojos de Giuseppe Zanotti es uno de los más recientes. La ex-actriz de Suits sigue marcando tendencia con sus nuevos looks, pero también con los más antiguos, una categoría en la que hay un claro ganador: su segundo vestido de novia. El diseño de Stella McCarney con escote halter que Meghan llevó para la fiesta de su boda con el príncipe Harry, en mayo de 2018, se mantiene como inspiración para los diseñadores nupciales... y también para aquellos de nuestras tiendas de diario favoritas. La última en versionar el ya icónico vestido no es otra que Zara.

- ¿Quién ha sido la 'royal' que más ha invertido en ropa en 2021?

Del vestido de novia de Meghan a supertendencia de invitada

Si su primer vestido -una creación con escote barco de Clare Waight Keller, directora artística de Givenchy- fue fuente de inspiración para las novias más clásicas, el segundo de los diseños que Meghan lució en su enlace superó la categoría de "look nupcial". Y es que la intérprete consiguió, con ese precioso vestido que combinó con stilettos de Aquazzura, volver a colocar el escote halter entre los favoritos de las invitadas más sofisticadas. Ahora, de la mano de Zara, la tendencia vuelve a su origen, el vestido blanco, gracias a un diseño que te va a encantar... te cases o no.

- Las compras que Carlota Casiraghi haría en la nueva colección de Zara

Con un escote idéntico al del vestido de novia de Meghan, Zara acaba de lanzar este vestido -también blanco- con aspiraciones a convertirse en una opción perfecta para las chicas que no quieren gastarse demasiado en su look de boda (cuesta 129 euros), pero también para todas las que busquen un vestido especial y favorecedor. El halter es uno de los cuellos que mejor sienta porque estiliza la zona de los hombros. Además, este modelo incorpora una gran lazada que cae sobre la espalda descubierta logrando un diseño tan sexy como elegante. Ideal para llevar con taconazos o sandalias si, como Meghan, lo eliges para dar el "sí quiero", y también para reciclarlo con unas sandalias planas cualquier noche del próximo verano.