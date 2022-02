Lila Grace combina el minivestido más buscado con la prenda preferida de su madre, Kate Moss

Una vez más, Kate Moss y su hija Lila Grace han demostrado la excelente relación que mantienen. Cada vez con más frecuencia acuden juntas a actos públicos e incluso han coincidido en la pasarela, como vimos el pasado mes de septiembre en el sonado desfile de colaboración de Versace y Fendi. Cada una con un estilo diferente, adaptado a sus gustos y su edad, comparten no obstante algunos rasgos comunes a la hora de vestirse. Hay muchos y variados ejemplos, el último de ellos lo vimos en la fiesta por el 48 cumpleaños de la modelo británica, cuando madre e hija optaron por dos looks coordinados. En su última aparición, han vuelto a demostrar que, si bien abanderan estilos diferentes, hay algunos básicos poderosos que forman parte del armario de las dos.

Con motivo de la fiesta de lanzamiento del libro The Fendi Set, celebrada en Londres, Kate y Lila Grace han desvelado su look ideal para esas ocasiones en las que hay que seguir un código de vestuario algo más arreglado, pero no demasiado elaborado. Lila Moss cambia el minivestido negro propio de los conjuntos de fiesta por un favorecedor diseño ajustado con estampado abstracto en tonos pastel. Una propuesta de Fendi que ya habíamos visto en el Street Style y que incorpora una orginal manga larga que cubre más allá de los nudillos. Centrando toda la atención del estilismo en esta prenda, ha optado por completar el look con unas sencillas sandalias de tiras doradas.

Para adaptar el diseño a estos meses más fríos, Lila se rinde al básico más versátil a la hora de sumar dosis de sofisticación: la americana clásica, una de las prendas preferidas de su madre Kate a la hora de crear looks formales. Apostando por la fórmula de estilo que deberíamos tener en cuenta para los planes primaverales, la modelo añade una blazer azul marino al vestido y consigue con esta mezcla de estilos un look innovador pero muy fácil de defender. La chaqueta, de corte oversize, transforma el vestuario con un solo gesto.

En el caso de Kate Moss, la top acierta con un look que no admite margen de error. La combinación ideal para chicas que prefieren prendas versátiles a tendencias complicadas. La británica ha vuelto a demostrar su elegancia natural al elegir un sobrio traje negro formado por una americana fluida y un pantalón de campana, un corte que vuelve con fuerza esta temporada y por el que Kate siente una especial debilidad. Dos formas de construir un look especial muy distintas -minivestido y americana vs traje clásico- pero tan sencillas que no necesitarás más de 60 segundos para emularlas.