Angelina Jolie y su hija Zahara: cómo combinar la misma prenda en dos looks opuestos

Hace tiempo que Angelina Jolie compagina su trabajo como actriz con su labor como activista, apoyando diferentes causas sociales, especialmente aquellas relacionas con los derechos de las mujeres. Y parece que su hija Zahara está siguiendo los mismos pasos que la intérprete. La joven se ha convertido en su fiel compañera en las alfombras rojas, donde ha demostrado que tiene en común con su madre la misma pasión por la moda. Es habitual verlas compartir algunas prendas a juego, como el abrigo cruzado que llevaron en uno de sus últimos looks de aeropuerto, cada una a su manera. Mientras que la actriz apuesta por un estilo sobrio y elegante, su hija se decanta por conjuntos más casuales y deportivos. Y así ha sido durante la visita que acaban de hacer al Capitolio, donde han demostrado todo el partido que se puede sacar a una blazer similar en dos looks totalmente diferentes.

Angelina Jolie ha alzado la voz ante miembros del Senado en un emotivo discurso con el que ha reivindicado la necesidad de prestar la ayuda que necesitan las mujeres que han sufrido violencia de género. "Presentación de la Ley de Reautorización de la Violencia contra las Mujeres. Me siento agradecida por unirme a sus defensores y legisladores", ha escrito la actriz en redes sociales. También me alegra compartir la defensa con Zahara y que su presencia calme mis nervios antes de la conferencia", admitía. Y es que la adolescente ha estado en todo momento junto a su madre, brindándole el apoyo que necesitaba durante su discurso. Las dos han elegido para la ocasión una blazer larga que han combinado de distintas formas: Zahara la ha llevado con un vestido corto y unas zapatillas Converse altas en color negro, mientras que Angelina ha lucido la suya con un vestido entallado y zapatos de salón, un total black look al que la actriz nos tiene acostumbradas, fiel defensora de este color en sus elecciones de moda.

Zahara Jolie-Pitt y su inspiración en el armario de Angelina

No es la primera vez que Zahara se inspira en el estilo de su madre a la hora de elegir un conjunto. El pasado octubre dejó claro que la considera todo un referente: la joven acompañó a Angelina al preestreno de su última película, Eternals, y logró sorprendernos con su particular elección sobre la alfombra roja. Escogió el mismo vestido de lentejuelas firmado por Elie Saab que su madre llevó en los Oscar de 2014. Un gesto aplaudido que deja entrever el valor que la intérprete intenta transmitir a sus hijos, concienciándoles del cuidado del medio ambiente. Ella misma ha admitido en diferentes ocasiones que también recicla prendas a menudo.