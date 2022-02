Guía de estilo: cómo llevar el armario 'athleisure' de lunes a domingo

En evolución continua, el estilo athleisure prosigue una temporada más como fórmula de estilo perfecta cuando se busca un look cómodo y atemporal. Abanderado por iconos de estilo tan influyentes como Bella Hadid o Hailey Baldwin, esta forma de vestir no solo sirve para practicar ejercicio, también se traslada al asfalto. El chándal y los leggings son las prendas más repetidas, pero no las únicas opciones. La estética alpina, las combinaciones de aire noventero o años 2000 y la superposición de prendas en clave comfy dibujan igualmente una nueva forma de rendirse al athleisure de lunes a domingo. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo llevan las expertas del Street Style la tendencia más confortable.

