Adele vuelve a ser viral por sus vestidazos y ¿su anillo de compromiso?

Poco a poco volvemos a la realidad de las alfombras rojas donde los lookazos de ensueño de las invitadas recuperan el glamour y la elegancia que tanto nos gustan e inspiran. La última cita que ha reunido a artista de todo el planeta, han sido los Brit Awards, celebrados en Londres, lugar en el que Adele ha consolidado su regreso por todo lo alto. No solo por su esperado espectáculo sobre el escenario que ha dejado a todos sin palabras, también por su brillante elección de vestuario y personalizado firmado por grandes casas de costura, y por una joya muy especial que ha desatado diversos rumores en las redes sociales.

La artista de Someone Like You es la imagen reencarnada de una diva del antiguo Hollywood, y los recientes trajes que ha estrenado en esta noche en la que ha terminado con dos premios en sus manos -a mejor artista y álbum del año-, ha confirmado su exquisito gusto con piezas únicas que no han pasado desapercibidas. En esta especial ocasión para su carrera musical, y de la mano de su estilista de confianza, Jamie Mizrahi -la misma que trabaja con Kate Perry y Kate Hudson- ha confiado en el ingenio de Giorgio Armani Privé con un vestido hecho a medida a partir de terciopelo de seda negro con escote y cola de tul. Pero la británica escondía más sorpresas en el camerino, cuando se subió a interpretar I Drink Wine -literalmente sobre el piano- su look combinaba no solo con la letra de la canción, también con la puesta en escena.

La ganadora de la noche apareció sobre la tarima enfundada en un espectacular traje de gasa bordado en lentejuelas superpuestas de color lima, un diseño confeccionado especialmente para ella por el modista Pierpaolo Piccioli para la maison Valentino. Y como era de esperar, sus zapatos dorados de tacón de aguja también siguieron la misma línea sparkling. Pero como mencionábamos al comienzo, hubo un lujoso accesorio que acaparó todas las miradas, ¡y nos nos referimos a los pendientes colgantes de 50 quilates!

¿Posible boda a la vista?

Hablamos del llamativo anillo de diamantes en forma de lágrima de la firma Lorraine Schwartz que lleva en el dedo anular de su mano izquierda -lugar en el que suelen estar reservados para los clásicos anillos de compromiso- y vimos brillar durante toda la velada. Este detalle ha dado la vuelta al mundo y ha generado entre sus fans los rumores de una posible boda con su novio Rich Paul, uno de los agentes deportivos más prestigiosos de la NBA, con quien confirmó su relación a los cuatro vientos el pasado mes de septiembre a través de las redes sociales. Desconocemos si se trata de un gesto intencionado o no por parte de Adele, pero por lo pronto esta impresionante joya de la casa neoyorquina que ha estrenado, ya la conectan con otras piezas que lucieron en fechas clave celebridades del calibre de Beyoncé, Blake Lively, Angelina Jolie, Ariana Grande y Kim Kardashian.