Sorprender con vaqueros y camiseta básica es posible y Dua Lipa lo demuestra con su look parisino

Sin duda, Dua Lipa es una de las abanderadas de la estética Y2K que impera en la pasarela. Los diseños de inspiración años 2000, representados por los pantalones de tiro bajo, las minifaldas muy cortas o las gafas de sol de lentes de colores, se han convertido en la obsesión de muchas amantes de la moda. La cantante ha dejado claro su gusto por este tipo de prendas, tanto en sus apariciones sobre la alfombra roja, como en sus looks de calle. Sin embargo, en una de las últimas publicaciones compartidas con sus millones de seguidores, ha sorprendido con un cambio de estilo al apostar por el estilismo casual que nunca pasa de moda. A pocos días de comenzar su gira, donde sin duda la veremos con los looks de alto impacto más inolvidables, Dua Lipa ha optado por un look con unos vaqueros como protagonistas.

Demostrando que los básicos también forman parte de su armario, Dua Lipa ha apostado por los vaqueros cómodos que adoran las chicas con siluetas rectas. Se trata de un modelo de tiro alto con efecto desgastado en la pernera, un detalle que proporciona cierta sensación de volumen, potenciando las curvas de la manera más sutil. Para mantener ese estilo effortless propio de las parisinas por el que tan pocas veces vemos apostar a la artista, la cantante de One Kiss ha confiado en una apuesta segura: la camiseta blanca de manga corta. En concreto, se trata de un modelo de Celine que combina con una chaqueta de lana de la misma firma.

Si bien esta combinación tan convencional podría resultar demasiado simple, Dua consigue que adquiera un aire renovado gracias al calzado con el que completa el vestuario. Ni zapatillas ni botas altas, esta vez ha optado por sumar dosis de sofisticación con unos zapatos de tacón destalonados. Una apuesta con cintas al tobillo y un afilado tacón ideal para estilizar la silueta. Con este look rápido, integrado por prendas tan polivalentes como atemporales, la británica nos da las claves para dar un soplo de aire fresco al clásico binomio de vaqueros y camiseta básica. Solo necesitas invertir en unos zapatos con personalidad para dar con el look perfecto.

Todo listo para la gira

Como ella misma ha anunciado en redes, la gira de Future Nostalgia está a punto de comenzar, con la ciudad de Miami como primera parada. Un tour que se ha modificado en varias ocasiones debido a la crisis del coronavirus pero que, si todo va bien, traerá a Dua Lipa a España el próximo verano. El 1 de junio actuará en Barcelona y dos días después en Madrid, una fecha que seguro sus fans esperan con gran expectación.