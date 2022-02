Consigue el look de Tamara Falcó y acierta día y noche con su básico favorito

El armario de Tamara Falcó es inspiración constante para las chicas que quieren vestir bien sin complicarse. Tanto en sus elecciones de invitada como en aquellas de diario, la diseñadora revela las mejores fórmulas para crear lookls con estilo a partir de básicos como blusas blancas o vaqueros, y también con piezas más especiales pero siempre fáciles de reciclar. El último ejemplo fue su 'falso mono' desmontable gracias al que, con una sola compra, obtienes un estilismo de noche que reutilizar en el trabajo. Ahora, Tamara vuelve a recurrir a este gran truco gracias a una de las prendas imprescindibles en cualquier fondo de armario: la americana.

Su básico para el día

"Let’s do this 🎥" ("vamos a hacerlo"), titulaba Tamara Falcó una instantánea en la que aparecía con uno de los looks más fáciles de copiar del invierno. Adelantaba así que su opción para una grabación había sido la combinación de americana gris, top de punto y vaqueros rectos -una de las supertendencias en denim de este año-. Gracias a dos complementos tan clásicos y estilosos como son un bolso lady y unos stilettos negros, la ganadora de MasterChef Celebrity 4 transformaba este look sencillo en uno muy sofisticado, perfecto para un día de compromisos de trabajo como el suyo.

También para otra cita laboral, pocos días antes, llevó Tamara un look conformado a partir de una americana gris. Esta vez, prefirió conjuntarla con una blusa blanca y vaqueros negros, añadiendo como colofón el mismo zapato: stiletto negro de taconazo. Esta combinación es una de las preferidas por las chicas clásicas cuando quieren verse sofisticadas, y escoger unos jeans rectos en vez de otro pantalón más formal aporta el toque justo de tendencia y modernidad.

La americana especial, de noche

Pero no han sido estas las únicas ocasiones en las que, esta misma semana, la diseñadora he confiado en el estilazo de una blazer. Anoche, en su visiita semanal al programa de televisión El Hormiguero, también apostó por esta prenda, aunque en una versión más especial y perfecta para un estilismo de noche. Según confirma su estilista, Montse Nieto, Tamara llevó una chaqueta de Byan con flores abstractas en verde bordadas sobre morado. El diseño se vendía a un precio de 260 euros en la página web de la marca, aunque actualmente está agotado.

Y si bien en el lookbook se propone una combinación que perfectamente encajaría en el estilo de la colaboradora -con blusa blanca y vaqueros-, ella prefirió arriesgar y llevarla con un top púrpura (de Sandro), un pantalón de polipiel (de Zara) y unas sofisticadas sandalias de tiras del diseñador portugues Luis Onofre, uno de los favoritos de las celebrities españolas. Si quedaba alguna duda de por qué una americana es una buena inversión, Tamara las ha despejado en cuestión de días.