¡4 looks en un día! La maratón de estilo de Jennifer Lopez incluye todas las tendencias del invierno

Es quizá una de las estrellas más polifacéticas de la industria pero Jennifer Lopez es capaz de compaginar la grabación de un nuevo tema, con el rodaje de una película y las sesiones de fotos para una campaña de moda sin aparente esfuerzo. Inmersa en la promoción de Marry me, su última película en la que comparte protagonismo con Owen Wilson y Maluma, JLo ha vuelto a demostrar con su última maratón de looks que su estilo también es único. Sin importar las tendencias, ella siempre ha apostado por los diseños que realmente encajan con su forma de vestir. Y en este sentido, los estampados tienen un peso esencial. De su emblemático vestido Jungle (reinterpretado hace pocos días por la actriz Willa Fitzgerald) hasta sus total looks estampados en clave urbana, la artista suele confiar en este tipo de creaciones alejadas de los básicos y así lo ha vuelto a confirmar en sus últimas apariciones.

Con pocas horas de diferencia, JLo ha acudido a varios programas de televisión en Estados Unidos para promocionar su último proyecto cinematográfico. Marry Me llegará a los cines este 11 de febrero, a tiempo para San Valentín, por lo que estos días no dejaremos de ver a la cantante de plató en plató para conceder entrevistas. Uno de los programas a los que ha acudido con Maluma es The Today Show, demostrando el buen rollo que hay entre los dos. Para la ocasión, ha elegido un original dos piezas con estampado de serpiente firmado por Roberto Cavalli, el rey de los diseños con animal print. El conjunto, ideado por su estilista Rob Zangardi, forma parte de la colección Prefall 2022 de la marca y está formado por un ajustado vestido de cuello alto y un abrigo largo con el mismo estampado en blanco y negro y una parte en tejido vaquero en la zona central de la prenda. La estética total look se traslada también al calzado con unas botas de idéntico print.

El mismo día, pudimos verla también apostar por otro estilismo estampado que nada tiene que ver con las apuestas más típicas. Ni cuadros, ni lunares ni dibujos animales. Jennifer Lopez se decantó por un look de estampado mármol en tonos verdes y azules de matices oscuros. Siguiendo la misma fórmula de estilo del vestuario anterior, sucumbió al look coordinado con un conjunto de la colección de invierno 2021 de Fendi formado por un abrigo estampado, un vestido largo y bolso (el modelo Peekaboo de la marca italiana) a juego. En esta maratón de estilo también se ha colado un look monocolor con guiño a las tendencias pero sin rastro de estampados. Se trata del dos piezas rosa intenso que llevó en el programa The Live Show with Kelly and Ryan, una creación de Valentino integrado por una blusa con lazada al cuello, unas bermudas a juego y una americana también en rosa, una de las tonalidades del momento.

El cuarto look de esta intensa sucesión de estilismos lo llevó a última hora del día. Los fotógrafos la capturaron acudiendo a cenar con Ben Affleck a un restaurante neoyorquino, luciendo el look de noche más versátil con un vestido negro de corte midi y un abrigo de pelo de Coach, firma de la que es también embajadora.

