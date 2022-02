El estilo del 'jungle dress' de Jennifer López reaparece en la alfombra roja

Fue durante la alfombra roja de los Premios Grammy de 2000 cuando la reina de los escenarios, Jennifer López, revolucionó el planeta con su atrevida elección de vestuario que no pasó para nada desapercibida. ¿Quién no recuerda el icónico jungle dress de Versace? La artista del tema On the Floor marcó un antes y después enfundada en un escotadísimo vestido de gasa verde estampado, y no solo impactó a su llegada a la cita, también se convirtió en la imagen más buscada en internet, tanto que Google decudió crear su categoría de "Imágenes! por los continuos colpasos cibernéticos.

Tal fue la popularidad de la neoyorquina -que precisamente hoy ha estrenado su último proyecto cinematográfico, Marry Me-, que pasó a ser la inspiración perfecta para aquellas que quieren despuntar con su look dejando a un lado los parámetros clásicos en eventos de tal calibre. Pero no todo queda aquí, casi 20 años después disfrutamos de un momentazo histórico en la industria de la moda cuando pudimos verla desfilando en la Semana de la Moda de Milán de 2019, de la mano de Donatella Versace, con un diseño muy parecido al que estrenó en el inicio del milenio.

La fiebre por esta pieza estampada con los favorecedores tonos verdosos, escote de infarto hasta el ombligo y aberturas, lo hemos visto reflejado en decenas de ocasiones, pero la última conexión que encontramos con el vestidazo de la casa italiana ha tenido lugar esta semana. La actriz Willa Fitzgerald ha sido quien nos ha hecho rememorar este hito de la industria, gracias a su estilismo con un pequeño guiño a la artista musical. Un hecho que le ha postulado como una de las mejores vestidas en la premier de la serie de televisión Reacher, producción que protagoniza y está disponible en Amazon Prime Video.

El que ha estrenado la de Tenesse es obra del noruego Peter Dundas, director creativo y fundador de la marca Dundas, el mismo que estuvo a cargo de las firmas Roberto Cavalli y Emilio Pucci. Y sí, una vez más las estrellas optan por opciones de antiguas colecciones, este conjunto bañado de detalles pertenece a la línea primavera-verano 2019 de Alta Costura. ¿Coincideremos con otro homeja a Jlo? Por lo pronto, con este bonito ejemplo con el que ha sorprendido a todos los asistentes y amantes de la moda, la intérprete ha confirmado que toda tendencia vuelve, incluso cuando tiene tanto que ver con un modelo tan viral como éste.