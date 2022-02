Ana Mena deja claro en el Festival de San Remo que las botas mosqueteras han vuelto

Ana Mena actuó anoche en el Festival de San Remo defendiendo el tema que ha propuesto para representar a Italia en Eurovisión: con Duocentomile Ore, la artista pisó el escenario del teatro Ariston interpretando una canción que no terminó de convencer al jurado. La malagueña quedó en última posición tras las votaciones, aunque todavía tiene posibilidades en la segunda ronda, que se celebrará este miércoles. Pero más allá de su propuesta musical, lo que está dando que hablar es el look que escogió, con el que quiso rendir un pequeño homenaje al país que pretende representar en Turín: la cantante llevó un vestido rojo de Amani que combinó con unas botas altas de la firma italiana Le Silla.

- Un par de botas altas negras: 10 looks ganadores para cuando te falle la inspiración

Las botas mosqueteras elegidas por la cantante se han convertido en uno de los calzados más vistos durante la temporada de otoño/invierno. Han protagonizado los looks de Street Style de algunos eventos multitudinarios como la Semana de la Moda de París y, por supuesto, no han faltado tampoco en el armario del klan Kardashian, precursoras de esta tendencia, y quienes suelen conjuntar estas botas altas con jerséis largos oversize.

Las botas mosqueteras que unen a las 'celebrities'

Pero Ana Mena o las hermanas Kardashian no son las únicas que defienden estas botas Over the knee: Lily Collins las escogía hace unos días para acudir al programa The Late Late Show, donde apostó por un look otoñal con vestido de punto y unas botas mosqueteras en color negro. Un outfit que perfectamente habría podido llevar su personaje en Emily en París.

Un calzado que estiliza y por el que también hemos visto apostar a Rosalía siguiendo un patrón similar. La cantante se presentó en la pasada Gala MET con unas botas altas de plataforma, confiando en esta tendencia para estrenarse en la gran fiesta de la moda con un traje de pantalón corto de tiro alto firmado por el diseñador Rick Owens que incorporaba una clara referencia a Lola Flores: el mantón.

Cómo llevar unas botas mosqueteras en la vida real

¿La fórmula para combinar este tipo de botas? Aprovechar su longitud para para equilibrar el look con prendas que permitan hacerlas destacar. Conjuntarlas con faldas o vestidos cortos, como Ana Mena, puede ser un gran acierto, especialmente si las prendas son algo holgadas, para compensar la caña ajustada de este tipo de calzado. Pero aunque esta sea la fórmula que suelen seguir las celebrities, en realidad este tipo de botas también sientan bien con un pantalón.

Puedes utilizarlas con unos leggings o con unos vaqueros rectos tipo pitillo si la bota te lo permite, e incluso con unos shorts, como hacía Julia Roberts en Pretty Woman. Y aunque es un tipo de calzado que no dejamos de ver durante el invierno, las botas mosqueteras también pueden quedarse en tu armario durante primavera y verano: solo hace falta echar un vistazo a los looks que pasan por Coachella para observar cómo este tipo de botas, combinados con vestidos fluidos, logran un estilo boho ideal.