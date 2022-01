'All the Lovers': la nueva colección de Lefties que tiene todo lo que necesitas para San Valentín

El día de San Valentín comenzó tradicionalmente como una fiesta pagana que incluía sacrificios en honor del dios de la fertilidad y una lotería para encontrar pareja. Desde entonces, se ha ido popularizando hasta el punto de convertirse en una celebración sinónimo de flores, corazones y regalos compartidos entre los enamorados que esperan con ilusión el día más romántico del año (y que, no es por nada, ya está a la vuelta de la esquina). Por eso, si estás haciendo tu wishlist de lo que te gustaría que te regalasen o estás pensando en lo que vas a regalar a quienes más quieres, la nueva colección de Lefties puede ser la clave.

En su afán por continuar con el firme compromiso de hacer de Lefties una firma inclusiva, la marca española celebra el 14 de febrero con el lanzamiento de su nueva colección, All the Lovers. Ya desde el título, la última propuesta de Lefties se adivina como un alegato a favor del amor en todas sus formas y manifestaciones posibles. “El amor es amor”, dicen desde la firma, “sin distinción de edades, razas y género, religiones o discapacidades”.

Con una campaña protagonizada por parejas reales, esta colección tan especial pertenece a la nueva línea Lefties Woman & Man Collection SS 2022 e incluye una amplia selección de prendas y accesorios ideales para regalar (y que te regalen) en este San Valentín. Pensada para compartir el amor con los que más quieres, All the Lovers se compone de prendas versátiles y cómodas que son la mejor alternativa para todos tus looks del día a día. Desde sudaderas de diseños modernos y muy actuales a camisetas con estampado de corazones y lettering con la palabra “amor” en diferentes idiomas, calzado y accesorios, todo ello disponible para hombre y mujer.

Iconos de hoy y de siempre

En esta línea especial para San Valentín, Lefties explora una amplia variedad de looks que se inspiran en momentos y personajes de la cultura pop. En este sentido, podemos encontrar sudaderas con la icónica pareja de Disney, Mickey y su amada Minnie Mouse, con la reconocible pareja de científicos enamorados Amy y Sheldon, protagonistas de la exitosa serie de televisión “The Big Ban Theory”, o los indescriptibles héroes y villanos de los cómics, Joker y su adorada Harley Quinn besándose… Todos ellos tienen cabida en los looks de San Valentín que propone Lefties.

Junto a estas piezas originales y de tendencia, destacan también diseños contemporáneos de prendas cómodas con estampados de motivos de corazones y lettering con la palabra amor en diferentes idiomas, lo que hacen de esta propuesta la mejor alternativa para compartir este sentimiento universal en San Valentín, pero también para incorporar a un fondo de armario muy actual y versátil.

Además, All the Lovers también incluye cazadoras, camisas, pantalones vaqueros, calzado y una selección de accesorios como gafas, calcetines y piezas de bisutería que enamorarán a todos los lovers, independientemente de su género, edad o religión. ¿A qué estás esperando para organizar tu plan de San Valentín?

Como en el resto de sus colecciones, en All the Lovers Lefties continúa apostando por renovar constantemente sus propuestas aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada una de sus prendas mediante un estilo fácil y sin esfuerzo, mostrando moda accesible y últimas tendencias al mejor precio. Una amplia, variada y cuidada gama de prendas y productos pensados para adaptarse a cualquier edad, silueta o estilo.

Disponible a partir del 28 de enero, puedes descubrir los diseños que forman parte de la colección All the Lovers a través de sus redes sociales oficiales y en su app para Android y Apple, además de en su canal de venta online lefties.com.