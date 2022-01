La estilista que comparten todas las estrellas de la 'GenZ' está cambiando la alfombra roja

La escasez de alfombras rojas en los últimos tiempos no ha impedido que una nueva generación de potenciales iconos de estilo se esté abriendo hueco en la industria. Junto con referentes tan poderosos como Zendaya, la mujer más joven en ser reconocida con el premio icono de la moda en los CFDA, hay otros nombres que están demostrando su habilidad a la hora de utilizar la moda como una herramienta más en su carrera. La polifacética tiktoker Addison Rae o la actriz de Euphoria Sydney Sweeney son algunos de los ejemplos. Ambas han conquistado, no solo a sus millones de seguidores, sino a la prensa especializada con estilismos con un sello personal. Detrás de sus looks, así como de los vestuarios de otras jóvenes actrices como Sadie Sink de Stranger Things o Camila Mendes, está la estilista Molly Dickson. La experta en moda se ha convertido en la asesora en materia de moda de las estrellas de la GenZ.

La estilista, que empezó como asistente de Leslie Fremar (responsable del estilo de celebridades como Jennifer Connelly o Charlize Theron), comenzó a trabajar en solitario hace apenas tres años. Las jóvenes promesas de Netflix se colaron pronto entre su lista de clientas más famosas. Cuando se estrenó la popular serie Por 13 razones, la protagonista de la ficción Katherine Langford, confió en Molly Dickson para elaborar sus looks, y sigue trabajando con ella a día de hoy. En poco tiempo, su trabajo empezó a ser reconocido en la industria y muchas actrices prometedoras contaron con ella a la hora de crear sus estilismos de alfombra roja. Con las entregas de premios canceladas o reducidas al mínimo a raíz de la crisis del coronavirus, las redes sociales han sido un buen escaparate donde dar a conocer sus estilismos. La actriz de Euphoria Sydney Sweeney también lleva un tiempo trabajando con la estilista preferida de la Gen-Z y ha conseguido en sus apariciones públicas conquistar al público con conjuntos alejados de las apuestas más convencionales. Incluso fue comparada con Marilyn Monroe en uno de sus últimos looks.

La actriz de Riverdale Camila Mendes, la intérprete Abby Cowen o la coprotagonista de Stranger Things Sadie Sink, cada una con formas de vestir muy diferenciadas, también tienen en común a esta estilista. Según el estilo de cada celebrity, Molly apuesta por integrar guiños evidentes a las tendencias con prendas de inspiración años 2000 o mantener el minimalismo más depurado jugando con prendas de estética atemporal. Por supuesto, tampoco faltan los hallazgos vintage, una de la grandes pasiones de moda de Addison Rae, quien pasó de trabajar con Law Roach, estilista de Zendaya, a dejarse asesorar por Molly Dickson. Sin duda, la estilista que viste a la GenZ promete animar las alfombras rojas venideras con sus mezclas audaces y su reinterpretación del armario clásico.