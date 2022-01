El accesorio preferido de Carolyn Bessette vuelve a ser tendencia (y combina con todo el armario)

Icono incomparable del minimalismo noventero, Carolyn Bessette sigue inspirando a amantes de la moda de todo el mundo 23 años después de su muerte en un accidente aéreo. Junto a John F. Kennedy Jr. formaron la pareja más estilosa de finales del siglo pasado. Tal es la expectación que generan incluso a día de hoy que Ryan Murphy anunció hace poco la creación de una serie inspirada en su vida, que llevará por título American Love Story. Carolyn, que llegó a trabajar como publicista en Calvin Klein, sigue inspirando a la industria de la moda, siempre deseosa de volver la vista atrás para recuperar las referencias de estilo más poderosas. El pasado año la firma danesa Saks Potts lanzó una campaña inspirándose en las imágenes que los paparazzi tomaron de la pareja más cool de los 90. Ahora, ha sido la marca Rouje, capitaneada por Jeanne Damas, quien ha rendido homenaje a los dos recreando aquellas fotografías.

La última colección de la firma francesa está inspirada en el estilo de Carolyn Bessette. Chaquetas de punto atemporales frente a abrigos estampados o creaciones más clásicas, pantalones rectos, sofisticados vestidos negros… se cuelan entre las novedades. En las imágenes de la campaña no faltan algunas de las instantáneas más icónicas, donde se repite un complemento muy unido al estilo minimalista de Carolyn: la diadema rígida. Su conexión con este discreto pero elegante accesorio es emblemática. El pasado febrero el diario New York Times publicó un artículo en el que analizaba la diadema como accesorio de las mujeres empoderadas. A raíz de la aparición de la poeta Amanda Gorman en la investidura de Joe Biden, donde decoró su gran moño trenzado con una vistosa diadema roja de Prada, el periódico hizo un recorrido analizando la presencia de la diadema en los armarios de las mujeres poderosas. Entre los ejemplos citados, no faltó por supuesto Carolyn Bessette y su inseparable diadema rígida.

En la nueva temporada, este accesorio se dibuja como una prometedora tendencia. ¿Dónde lo hemos visto? Las diademas, igual que las horquillas joya o los coleteros tipo scrunchie, llevan varias temporadas presentes en la categoría de accesorios capilares. Sin embargo, frente a los modelos de tendencia que han triunfado en los últimos tiempos, ahora destaca la diadema minimalista, sin adornos superfluos. Muy similar a la que llevaba Carolyn Bessette en sus paseos con John F. Kennedy Jr. por las calles de Tribeca. En la colección primavera/verano de Max Mara, esta diadema rígida es el nexo de unión de todos los looks. Las modelos desfilaron con la melena suelta, adornada con diademas sencillas en negro o blanco, más estrechas que las que lucía Carolyn pero igualmente minimalistas. En el caso de Celine, propone en su colección otoño/invierno 2021-2022 una diadema ancha y rígida con la firma estampada en la parte central, tanto en color oscuro como en carey.

En el Street Style también son numerosos los ejemplos que evidencian la buena acogida de este complemento. La influencer Leonie Hanne, una amante de las tendencias en todas sus formas, también se ha rendido a la diadema rígida, en su caso con un modelo negro que contrasta con su melena rubia. Las chicas con pelo más corto, como la periodista de moda y estilista Marta Handrich, tampoco renuncian a la diadema, el toque final que suma dosis de sofisticación al más sencillo de los looks.

Si tú también quieres sucumbir a la tendencia no hace falta invertir en los diseños de las casas de lujo. En el plano de las firmas asequibles encontramos ejemplos de la diadema rígida en marcas como Parfois (propone un modelo de carey), Asos o &OtherStories.