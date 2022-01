El cambio de look de los 2 millones de 'likes' con el que Anne Hathaway retrocede 15 años

Algunos personajes de la historia del cine han causado tanto impacto que sus intérpretes cargan con ellos el resto de sus trayectorias. De alguna forma, siempre pensaremos en Crepúsculo cuando hablemos de Kristen Stewart o en Rachel Green cuando veamos a Jennifer Aniston. Son esos roles imposibles de olvidar, pues impulsaron definitivamente sus carreras al estrellato. Solo hace falta preguntarle a Anne Hathaway, que 15 años después del estreno de El diablo viste de Prada aún recuerda con cariño su papel de Andrea Sachs, una joven inexperta que cumple el sueño de triunfar en la voraz industria de la moda. Su último cambio de look la delata: la actriz ha recreado el estilismo que la puso en el mapa cuando tenía 24 años.

El cambio de look de los 2 millones de likes

Anne Hathaway ha compartido en sus redes sociales este viernes una serie de instantáneas donde presume de su más reciente estilismo, ideado por su asesora Erin Walsh. En las imágenes, la actriz de Princesa por sorpresa luce un minivestido de flores con cuello de camisa blanca, un abrigo clásico azul marico con botones dorados y unas botas negras de superplataforma, todo firmado por Valentino y acompañado de joyas de Bvlgari. A simple vista, podríamos decir que el look le sienta de maravilla, pero lo realmente importante reside más allá del mismo. En cuestión de horas, el posado de Hathaway recorrió todos los rincones del planeta hasta alcanzar más de 2 millones de likes, un símbolo virtual de lo poderosa que es la nostalgia. ¿No te suena familiar?

¿Andy Sachs? Sus seguidores reaccionan

Si eres tan 'fan' de las películas de Anne Hathaway como nosotras, seguramente te sonaba de algún sitio su nuevo look. Y es que la ganadora del Oscar no solo se ha cambiado el pelo por un rejuvenecedor corte de tendencia. Su melena castaña, con el característico flequillo degrafilado, los guiños preppy de aquel diseño floreado (con el memorable detalle de camisa) y las botas altas de taconazo... todo apunta en una misma dirección. "Vibras de Andy Sachs😍😍😍"; "Andy? Eres tú?😆😉"; "Andrea Sachs se ve tan bien después de todos estos años! 👏😍"; "Se me parece mucho a Andrea y me encanta!!!", comentaban uno tras otro sus seguidores, impactados tras darse cuenta que la intérprete es prácticamente ajena al paso del tiempo.

Un rol icónico que por poco no fue

En 2021, El diablo viste de Prada celebró su aniversario décimoquinto aniversario, un hito en boca de todos que motivó a sus protagonistas a revelar alguna que otra intimidad vinculada con al legendaria película. Hoy en día, nos costaría mucho imaginar, por ejemplo, a otra actriz haciendo el papel de Andrea Sachs. Sin emabargo, Hathaway confesó en una entrevista el pasado año que no estaba ni cerca de encarnar en la gran pantalla a la chica que nos hizo soñar con una vida cosmopolita entre bolsos de lujo, revistas de moda y cafés: "Era la novena opción, pero aún así lo conseguí, así que no os rindáis jamás". A pesar de todo ello, parece que estaba destinada a ser, hoy y siempre, Andy Sachs.