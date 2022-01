¿Quién está detrás de los alucinantes looks del nuevo videoclip de Adele?

Ni reinas ni princesas, la última mujer que se ha convertido en una auténtica experta en moda enfundada en impresionantes piezas de Alta Costura ha sido nada más ni menos que Adele. Con su último proyecto, Oh my God, que ha visto la luz hace tan solo unos días y acumula millones de reproducciones en las plataformas, se ha vuelto a coronar como la musa de estilo, aquella de la voz inolvidable. Su esperado regreso a los escenarios y a la vida pública como cual ave fénix -después de haber estado casi más de seis años alejada de los focos de los paparazi- ha sido toda una revolución, tanto en el terreno musical como en el de la moda.

El videoclip dirigido por la cantautora Sam Brown ha sido la gota que faltaba para confirmar su posición en el sector. Pero atención, porque la artista británica no ha estado sola a la hora de elegir su acertado vestuario, ese que se ha convertido en el protagonista estrella del film en blanco y negro que ahora da la vuelta al mundo al son de la música. Una vez más se ha puesto en manos de la estilista Jamie Mizrahi, la misma que trabaja con Kate Perry y Kate Hudson, y con la que ha conseguido subir a lo más alto de la cima con estilismos elegantes y muy femeninos.

¿Quién firma sus lookazos?

Días antes del estreno de la cinta, Adele compartió en las redes sociales una imagen sosteniendo una manzana y en la que podría haber hecho un sutil guiño a dos historias Disney con su look: a Caperucita Roja y Blancanieves. Pero a pesar de esa mera coincidencia que no tienen nada que ver con la realidad, el vestidazo rojo de seda de Alta Costura con clara inspiración del antiguo Hollywood diseñado por Vivienne Westwood especialmente para ella y las joyas de Cartier a conjunto valoradas en miles de euros han sido clave para su éxito. Pero no ha sido el único que ha lucido a lo largo de los cuatro minutos de la canción, hay dos estilismos más que merecen una especial atención.

La artista abre la escena enfundada en un bonito total look de Harris Reed compuesto de una dramática blusa de tul con pequeños lunares blancos y lazada al cuello sobre un corsé negro y falda de corte imperio. La camisa transparente es la pieza que ha acaparado toda la atención, está hecha a medida por el talentoso californiano de 25 años y es uno de los mayores éxitos que ha sumado a su corta pero intensa carrera profesional, comenzando así el 2022 por todo lo alto.

En sus continuas apariciones en programas de televisión y eventos, Adele ha apostado por el ingenio de Nicolas Ghesquière, director creativo de Louis Vuitton. Y lejos de las propuestas casuales, en esta ocasión ha optado por un original traje brocado que juega con la estética moderna en la parte superior en blanco que oculta los hombros y la inspiración aristocrática con la inferior a través del patrón y los tonos. Un atuendo singular que ha combinado con unos larguísimos guantes de cuero y un look beauty que sigue la misma línea, ¡sin olvidar su característico eye-liner negro marcado! Bravo, Adele.