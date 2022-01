'Abrigo-vestido': el look favorito de Kate Middleton ahora arrasa en el Street Style

Decíamos que 2020 había sido el año en el que se coronó como la royal más elegante, pero solo han sido necesarios unos días de este nuevo para que la influencia de Kate Middleton traspase la realeza y se cuele, con su look más icónico, en el Street Style. Nos referimos a su obsesión por utilizar los abrigos a modo de vestido, una forma de llevar las prendas exteriores que últimamente vemos una y otra vez entre las chicas que mejor visten en la calle. De hecho, que Uterqüe lanzara varios abrigos inspirados en la duquesa de Cambridge era ya un anticipo de esta tendencia tan fácil de copiar.

Han sido muchísimas las ocasiones en las que Kate Middleton ha escogido un abrigo midi o largo como su mejor vestido desde que se convirtiera en duquesa, pero esta preferencia se ha enfatizado en los últimos meses. Por ejemplo, en su más reciente gran acto público, organizado con motivo de la Navidad, llevó un especial 'abrigo-lazo' rojo perteneciente a una de sus firmas favoritas, Catherine Walker. El estilismo fue de lo más aplaudido en su momento, aunque solo era un ejemplo más de este look que Kate adora y que ahora está siendo tan imitado por otras chicas, tanto con abrigos como con trenchs e incluso sobrecamisas más cortas.

La modelo Elsa Hosk o la influencer Emilie Joseph son dos de las expertas en moda que, en los últimos días, se han apuntado al look favorito de Kate Middleton, aunque ambas han preferido diseños más largos y amplios, estilo gabardina, para convertirlos en protagonistas de sus estilismo. Eso sí, ambas han demostrado la versatilidad de esta idea: mientras Elsa creaba un look de día perfecto a partir de un trench rosa, llevándolo con botas militares, Emilie adaptaba la combinación a la noche, con un abrigo 'efecto cuero', medias de plumeti y tacones. Dos versiones de un mismo look que tú puedes recrear con tu gabardina favorita.

La versión 'grunge'

Realmente, cualquier prenda exterior con un largo suficiente puede servirnos para copiar esta inspiración. Desde un abrigo clásico en color camel hasta una sobrecamisa de cuadros -como la que utiliza Alexx Coll para conseguir el estilismo grunge que puedes ver en la imagen inferior- son muchas las piezas que funcionan, el único requisito es que oculten la ropa que llevamos debajo. Además, hay un truco que, como verás, se repite a menudo: entallar el abrigo con una lazada o un cinturón para que el resultado estilice tanto como tu vestido favorito (o más).