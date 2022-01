Descubrimos los diseños parisinos que Nicole Kidman podría haber llevado en la película 'Grace de Mónaco'

No hay nada más especial que la estrecha relación entre la realeza y los diseñadores de moda más exclusivos. Una alianza única que ha marcado muchos momentazos FASHION a lo largo de la historia. El ejemplo más glamuroso -con permiso de Diana de Gales- ha sido el protagonizado por Grace Kelly, aquella joven actriz estadounidense que se convirtió en princesa de Mónaco al casarse con el príncipe Raniero III en 1956. Grace of Monaco, un biopic que llegó a los cines en 2014 de la mano de Nicole Kidman y el director Olivier Dahan revolucionando el mundo entero. Y como todo éxito taquillero, hay detalles ocultos que con el paso del tiempo van desvelándose, entre ellos, los looks que finalmente no formaron parte del vestuario.

“La idea de mi vida como un cuento de hadas es en sí un cuento de hadas", comentó en alguna ocasión la propia royal. Sin embargo, su armario sí era, realmente, una auténtica fantasía. Fue la directora de vestuario, Gigi LePage, quien consiguió dar forma a ese admirado estilo setentero en la cinta, en la que, además de mucha moda, se muestran momentos personales complicados de Grace Kelly con su familia, su relación especial con Hollywood, un romance arrollador con su marido. El impecable vestidor que acompaña esta narración se compone de 49 estilismos firmados por las casas de costura más reconocidas de la época. Y es que desde que la protagonista de La ventana indiscreta pisó el Principado europeo, Christian Dior se convirtió en su modisto de cabecera creando inolvidables prendas, un hecho que la producción quiso rendir homenaje reversionándolos con el entonces director creativo de la maison, Marc Bohan.

Los estilismos que no salieron en pantalla

Pero según ha desvelado el guionista australiano Baz Luhrmann, hay otras piezas que se diseñaron en el taller de París de otro grande de la moda, Karl Lagerfeld, que finalmente no salieron en la película pero que merecen una especial atención por su belleza. Es el caso de un traje de gala palabra de honor que el alemán creó con un romántico guiño a su conocido vestido nupcial, combinaba satén, lazadas y aplicaciones de lentejuelas.

Como era de esperar, en el sofisticado repertorio de Kelly también había lugar para el clásico traje de tweed de Chanel, aquel que han llevado otras aristócratas europeas desde hace décadas -como Lady Di- convirtiéndolo en parte estrella de su uniforme. Durante el rodaje de la producción, Nicole Kidman tuvo la prueba de vestuario con el propio Káiser de la moda, momento en el que podemos ver cómo se enfundó en una indumentaria en varios tonos pastel, con sombrero a juego y varios collares largos de perlas, pero una vez más esta propuesta francesa tan atemporal tampoco vio la luz.

Lo mismo ocurrió con otro delicado estilismo de encaje que ya hemos visto sobre la pasarela en varias ocasiones, ¡incluso lo ha llevado Claudia Schiffer con una versión más actualizada! Se trata de un minivestido negro de manga larga, pequeños volantes en el bajo y la emblemática flor camelia sobre el escote; y las perlas vuelven a completar el conjunto, en este caso en forma de cinturón. ¿Cuál es el look que te habría gustado ver en escena?