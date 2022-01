Tamara Falcó y el look de noche más cómodo para chicas que siempre llevan vaqueros

Después de pasar el fin de año bajo el sol del Caribe rodeada de amigos, la rutina también ha vuelto para Tamara Falcó. La colaboradora de El Hormiguero afronta el 2022 con ganas y compartiendo con sus seguidores algunos aspectos de su vida. Convertida en icono de estilo para muchas amantes de la moda, Tamara ha desvelado el estilismo exprés perfecto para acertar en conjuntos de noche cuando no tengas demasiado tiempo para pensar qué ponerte. Una vez más, ha dejado claro que en materia de vaqueros, la tendencia estrella de los tejanos anchos no va con su estilo, por eso vuelve a confiar en los jeans de campana, un corte muy favorecedor con el que Tamara se siente de lo más cómoda, siendo uno de los básicos recurrentes que lleva en todo tipo de ocasiones.

"Nigh out", ha escrito la ganadora de Masterchef Celebrity en la imagen del look que ha compartido con sus seguidores, siempre muy interesados por su vestuario. En esta ocasión, Tamara se ha dencantado por el minimalismo del total black, una fórmula de estilo que no admite margen de error pero que, como desventaja, puede resultar muy sobria. Para evitar que el conjunto resultara demasiado formal o serio, Tamara se ha decantado por el truco de estilo más fácil y práctico. Como prenda superior, ha incorporado una camisa negra animada con bordados de hilo metalizado dorado, un detalle ideal para animar el estilismo con el mínimo esfuerzo. Sobre este top, con una silueta cropped que deja a la vista ligeramente el ombligo, Tamara completa la mezcla con un abrigo clásico del mismo tono.

Como decíamos, los vaqueros negros forman parte de esas prendas infalibles que la colaboradora lleva con frecuencia. De talle medio y bajo acampanado, son perfectos para destacar las curvas sin ir demasiado ceñida. Como toque final, unos botines y un bolso en negro culminan este look monocolor tan sencillo como versátil.

Con 40 años recién cumplidos, Tamara Falcó ha cerrado un año repleto de proyectos profesionales. Del lanzamiento de su primer libro de cocina, Las recetas de casa de mi madre, hasta su participación como colaboradora en El Hormiguero, pasando por su trabajo con diferentes marcas y su faceta de diseñadora al frente de su firma homónima, quedan pocos huecos libres en su agenda. En el 2022, sin duda seguiremos de cerca los pasos de Tamara.