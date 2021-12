Brooklyn Beckham y Nicola Peltz cierran su año de amor con una foto inédita (y un vestido reciclado)

2021 ha sido el fin de muchas parejas celebrity: Shawn Mendes y Camila Cabello, Kim Kardashian y Kanye West... La lista de divorcios y separaciones parece más larga que en años anteriores, aunque también hay quien ha empleado estos meses tan complicados en afianzar su relación. Es el caso de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, quienes planeaban pasar por el altar a lo largo de estos meses, pero han tenido que retrasar su boda debido a la pandemia. Así lo explicaba el hijo de Victoria y David Beckham en una entrevista a HELLO! este otoño. Sin embargo, a juzgar por las decenas de gestos bonitos que tienen el uno con el otro, no ha sido esta razón suficiente para erosionar su amor, sino más bien todo lo contrario.

- La estrategia empresarial de Victoria Beckham que la relaciona con las novias de sus hijos

Se comprometieron en julio de 2020 -con un anillo de pedida valorado en casi 300.000 euros-, pero, como tantas otras parejas, han tenido que aplazar su boda hasta, esperan, el próximo año. A pesar de ello, su relación se ha ido consolidando día a día, y las infinitas muestras de cariño que se dedican a través de las redes -y todas las fotos que comparten juntos- solo demuestran que se quieren más que nunca. Incluso han trabajado juntos en campañas de moda, probando así que, a nivel profesional, también se entienden a la perfección. Como colofón a un año de amor en el que han pasado más tiempo que nunca juntos -el fotógrafo se mudó a Estados Unidos con la actriz, despidiéndose así de su hogar familiar-, han vuelto a lanzarse mensajes románticos a través de las redes, y también han desvelado una foto inédita que fue tomada en la boda entre el padre de David Beckham, Ted, con Hilary Meredith el pasado 11 de diciembre en Londres.

- Y ya van 6 los tatuajes de Brooklyn Beckham dedicados a su novia, Nicola Peltz 💘

"Mi chica ❤", escribía Brooklyn en sus historias sobre la imagen en la que aparece junto a Nicola delante de un gran árbol de Navidad, el mismo que aparecía en la felicitación que Victoria compartía hace pocos días. La respuesta de la actriz no se ha hecho esperar: dos capturas de su prometido comiendo lo que parece ramen junto a sendos bonitos textos han sido su última prueba de amor. "Te quiero por encima de las palabras" y "eres la persona más especial que he conocido nunca y soy muy afortunada de compartir cada día contigo" han sido las dos frases que Nicola ha querido dedicar a Brooklyn frente a sus más de dos millones de seguidores.

- Nicola Peltz celebra su 26 cumpleaños con una declaración de amor y en la mejor compañía

Un vestido a lo Audrey Hepburn que ya vimos antes

En la navideña imagen publicada por Brooklyn, además de la buena pareja que hacen, hemos comprobado que Nicola, como la mayoría de veinteañeras, recicla su ropa. Y es que el vestido negro con escote palabra de honor y largo midi que combina con guantes largos y zapatos de tacón a juego es un diseño que ya llevó hace unos meses, concretamente tras la Gala MET, celebrada el pasado septiembre y donde fueron una de las parejas más esperadas.

A la salida de dicha gala, la neoyorquina de 26 años lució el vestido con accesorios blancos -entre los que no faltaron los guantes, el que parece ser su nuevo complemento favorito- y unos altísimos zapatos peep toes. Meses después, en la boda del abuelo de su prometido, escogió una estética hollywoodiense similar, aunque algo más discreta, reconfirmando que un little black dress no solo es una acertada elección para un look de invitada, sino que además es una de las mejores compras que podemos hacer, hoy y siempre.