El vestido 'mariposa' más famoso de las alfombras rojas de 2021 se cuela en 'Emily in Paris'

Hace exactamente una semana, Netflix estrenaba la segunda temporada de Emily in Paris, una de las series con más éxito del año. Y la producción no ha necesitado más que siete días para posicionarse como la más vista de la plataforma de streaming. Parte de este éxito se debe, sin duda, a su estilista, Patricia Field, responsable también del vestuario de Sexo en Nueva York y capaz de dotar a cada protagonista de una personalidad particular a través de sus looks, que en los nuevos capítulos son todavía más arriesgados y de tendencia. Marcas como Balmain, Anouk o Pretty Little Thing firman el armario de las tres protagonistas, donde también se ha colado uno de los vestidos negros más virales (y sexis) de 2021.

Arropada por sus amigas, Mirty y Camille, Emily sigue arrasando con sus looks por toda Francia, de París a Saint-Tropez, hasta donde viaja en esta segunda temporada. Sin embargo, sus compañeras de reparto no se quedan atrás en cuanto a estilazo se refiere, y es precisamente Camille -interpretada por Camille Razat- quien, en el primer capítulo, aparece con el vestido más buscado de las alfombras rojas de este año. Hablamos del diseño de Saint Laurent con escotazo en forma de mariposa que, antes que la francesa, llevaron otras referentes de estilo como Olivia Rodrigo.

Fue en la inauguración de The Academy Museum Of Motion Pictures, celebrada a finales de septiembre, donde la actriz californiana arrasó con este precioso diseño de Anthony Vaccarello, director creativo de la mencionada firma parisina. De hecho, este ha sido uno de los looks que ha encumbrado a Olivia como icono de la Generación Z. Ella escogió un modelo largo con abertura lateral -el mejor truco para parecer más alta- y lo combinó con sandalias de tiras, también de Saint Laurent. Por su parte, en Emily in Paris, Camille lleva una versión corta del vestido y añade unas medias semitransparentes, las que, a ojos de las expertas, mejor sientan en un look de fiesta como el suyo. Pero no son estas las únicas interpretaciones que hemos visto en los últimos meses de este tipo de diseños 'corazón': Hailey Bieber o Addison Rae son otras chicas que también se han rendido a los escotazos con los que Vaccarello quiere reinventar el clásico vestido negro.