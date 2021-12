Los detalles del look 'secreto' de Kate Middleton en Navidad

Esta ha sido (de nuevo) una Navidad bastante atípica en la mayoría de las familias, incluidas las reales, que se han visto obligadas a anular algunos de los actos más importantes de estas fechas. Ha sido el caso de la tradicional Nochebuena de la Familia Real Inglesa, que suelen reunirse al completo para cenar y, a la mañana siguiente, asistir a la misa en la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringham. Este año, sin embargo, la cena fue mucho más reducida y la eucaristía del día posterior no contó con la presencia de la reina Isabel II. Tampoco vimos a los duques de Cambridge entrando a la Iglesia, pero sí fueron fotografiados a la salida, en el interior de su coche, donde también viajaban sus tres hijos. Así pudimos descubrir algunos detalles del look de Kate Middleton que, de no ser por estas imágenes, hubiera quedado en secreto.

Como colofón a un 2021 en el que se ha coronado como la duquesa del estilo, Kate Middleton tampoco decepcionaba en la misa de Navidad. Dejando de lado los elegantes tocados y los sombreros clásicos que suele escoger para esta cita, y aprovechando el carácter algo más informal de este año, la duquesa de Cambridges apostó por un sombrero fedora de fieltro negro decorado con plumas marrones y doradas. Ese era el detalle más llamativo a través de la ventanilla de su coche, pero los medios británicos se han encargado de localizar otras de las piezas.

Una americana muy exclusiva

Como confirma HELLO!, la Duquesa escogió una americana de cuadros muy exclusiva para esta cita navideña. Se trata de una pieza de la firma italiana Blazé Milano confeccionada 100% en lana virgen en tonos marrones y ocre. La pieza cuenta con amplias solapas, largo por debajo de la cadera y una goma posterior que la ajusta a la cintura, con lo que resulta muy favorecedora. Si bien su precio es bastante elevado (1.492 euros en la tienda online de la marca), pertenece a la colección Pre-fall 2021 y actualmente se encuentra rebajada: en la plataforma Farfetch puedes comprarla por 976 euros.

Sus pendientes 'hoja'

En contraste con esa chaqueta tan exclusiva, Kate Middleton recicló una de las piezas más fáciles de conseguir de su joyero: los pendientes de hoja que ya había llevado en otras ocasiones anteriores, como su viaje a Escocia a comienzos de 2020 (al que pertenece la foto inferior). Son un diseño de la casa Zoraida de plata chapada en oro con forma inspirada en la naturaleza. A pesar de que cada aparición de la Duquesa con ellos es un gran reclamo -de hecho, en la web escriben, directamente, "vistos en su majestad la duquesa de Cambridge-, todavía están disponibles por un precio bastante asequible -teniendo en cuenta que hablamos de un joyero real-: puedes comprarlos por 199,95 euros en su tienda online.