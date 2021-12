¡Irina Shayk y su hija ya comparten estilo! La pequeña Lea lleva el plumífero de cuadros más icónico

Aquello de "de tal palo, tal astilla" suele cumplirse a la perfección cuando nos centramos en analizar el estilo de madres e hijas. Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi, Isabel Preysler y Tamara Falcó, Cindy Crawford y Kaia Gerber... Los ejemplos en el universo celebrity son cientos, y ahora la lista suma otro. Con solo 4 años, la hija de Irina Shayk y Bradley Cooper, parece querer seguir los pasos estilísticos de su mamá: en su último paseo por Nueva York, la pequeña Lea de Seine ha llevado un abrigo acolchado que, además de ser perfecto para las bajas temperaturas de esta época del año, recupera el print más icónico de una de las firmas favoritas de su madre, Burberry.

La pequeña Lea de Seine ha demostrado, desde hace tiempo, que tiene un estilo propio muy definido (y atrevido). Así, no es raro ver a la hija de Irina con tutús rosas, llamativos accesorios en el pelo o bolsitos mini, por lo que sorprende que una pieza tan clásica como un abrigo de Burberry se haya colado en su armario. Se trata de un abrigo plumífero con el reconocible estampado de cuadros de Burberry en blanco, beige, negro y rojo. Eso sí, como siempre, Lea lo ha combinado con otras piezas más llamativas, como un gorro de lana con pelo de colores, una mochila de borreguito rosa o unas botas de paillettes. Irina, por su parte, se ha mantenido en la sobriedad del negro con un look de tintes deportivos: capa, sudadera, pantalón ancho... y una gorra, el accesorio con el que más aparece últimamente en la calle, como colofón.

Firma de cabecera en el armario de madre e hija

Madre e hija paseaban así por la Gran Manzana, aunque no es esta la primera vez que la niña escoge este estampado que tampoco falta en los looks de Irina. De hecho, hace años -concretamente en junio de 2019-, las dos lucieron un look coordinado con dibujos similares. También estos pertenecían a la firma inglesa, de la que Irina ha sido imagen en varias campañas y que ocupa un lugar de referencia en su vestidor, especialmente con piezas de la sección más prestigiosa de la casa: la de abrigos y gabardinas.