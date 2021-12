10 looks de invierno estilosos y de tendencia con zapato cómodo

Incluso en los looks de fiesta que se multiplican en esta época del año, es posible acertar y ser la más elegante sin necesidad de subirse a unos stilettos de tacón alto. La comodidad se impone también en el zapatero y las propuestas planas o con altura mínima se convierten en las preferidas de las que más saben de moda. Junto a básicos que no pasan de moda, como las botas altas negras o las imbatibles zapatillas en todas sus versiones, destacan las propuestas cercanas a las tendencias. Mocasines, zuecos de invierno o diseños con plataforma (una apuesta que suma altura sin sacrificar el confort), se cuelan en la categoría de zapatos como los grandes hits de estilo del momento. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los 10 looks estilosos que podrás construir en base a un calzado cómodo.

