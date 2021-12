El doble look navideño de Kendall Jenner: 'vestidazo' de pasarela VS pijama divertido

No solo es una de las modelos más cotizadas de la industria, sino que se ha ganado el título de icono de estilo gracias a sus impecables looks, tanto en la alfombra roja, como en sus conjuntos de calle. Kendall Jenner es sin duda uno de los referentes de su generación en materia de moda y para celebrar la Navidad, no ha decepcionado con su estilismo. La top, que ha pasado estos días en familia (a pesar de no haber aparecido este año en el tradicional christmas de la familia Kardashian), ha elegido un espectacular vestido con gran volumen. Kendall se ha decantado por el negro, una tonalidad poco habitual en esta época del año, donde el rojo, el dorado o el blanco suele ser los colores protagonistas del armario.

La hermana de Kim Kardashian ha deseado unas felices fiestas a sus millones de seguidores con una imagen de lo más navideña. Rodeada de dos grandes árboles iluminados con pequeñas luces doradas, Kendall ha posado con un increíble vestido de pasarela, un diseño sin mangas y con cuello cerrado que se adapta a la figura, ajustándose en la zona de la cintura para ensancharse en el bajo, de gran volumen y rematado por una cola que arrastra por el suelo. Carolina Herrera es la firma detrás de esta creación perteneciente a la colección primavera/verano 2021 de la marca. Esta elección refuerza su imagen minimalista ya que la modelo no ha incorporado accesorios al look. Aprobando la sencillez, se ha decantado por recoger su melena en un moño pulido con raya central.

Con apenas unas horas de diferencia, Kendall ha compartido otro conjunto muy diferente. Sin olvidar el toque navideño imprescindible en este época del año, la top desvelaba su estilismo más cómodo. Un pijama estampado con dibujos de gnomos en diferentes colores. Se trata de una apuesta de la firma Hanna Anderson confeccionado en algodón orgánico al que Kendall ha añadido un divertido adorno de Navidad como complemento final.

- Hailey Bieber, Kendall Jenner y Bella Hadid: noche de chicas a la conquista de Miami

El nuevo año se presenta cargado de proyectos para Kendall Jenner. Después de finalizar para siempre el programa que dio la fama a su familia, Keeping Up With the Kardashians, la modelo ha tenido este año algo más despejada la agenda, si bien ella no participaba con tanta frecuencia como sus hermanas en el programa televisivo. Aun así, los compromisos profesionales se multiplican para la top, una de las más codiciadas de la industria, centrada ahora también en el desarrollo de su nuevo negocio, la marca de tequila 818, que ella misma promociona en sus redes sociales.