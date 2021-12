El traje estampado 'made in Spain' que María Pombo y su hermana Marta han compartido esta Navidad

Si lo hacen Tamara Falcó y Ana Boyer, ¿cómo no lo van a hacer el resto de chicas? Compartir ropa con tu hermana es algo de lo más común y una práctica presente incluso en los armarios más seguidos y exclusivos. Las últimas en demostrarlo han sido María y Marta Pombo, quienes, en cuestión de pocos días, han llevado el mismo look. Se trata de un conjunto estampado de chaqueta cropped -al estilo Isabel Marant- y pantalón campana -una silueta que, lo creas o no, favorece a todos los cuerpos- que pertenece a la firma de otra influencer y que, además, ha sido producido en España siguiendo la filosofía slow fashion, la misma por la que apuestan, por ejemplo, Sara Carbonero e Isabel Jiménez a través de su propia marca, Slow Love.

El traje estampado, la nueva alternativa al vestido de invitada

Hace varias temporadas que el dos piezas de chaqueta y pantalón se convirtió en el look favorito de las influencers cuando tienen un evento y no quieren recurrir al clásico vestido de invitada. Sin embargo, en los últimos meses, los diseños lisos han sido reemplazados por otros más llamativos, con coloridos estampados; exactamente como el que escogió María Pombo para su cena de Nochebuena. La madrileña compartía varias instantáneas de su estilismo, un traje con print de tapicería en blanco, negro y naranja de Himba, la firma de sus amigos María García de Jaime y Tomás Páramo.

El look sostenible que también llevó su hermana Marta

Junto a las imágenes, María afirmaba que el traje sentaba muy bien; una opinión con la que coincidieron los seguidores de Marta cuando esta, hace pocos días, estrenó el mismo look. Marta decía que era "el look perfecto", y lo que está claro es que se trata de una apuesta de plena tendencia, no solo por la silueta -que al combinar una chaqueta corta con un pantalón de tiro alto estiliza muchísimo- sino también porque son dos piezas sostenibles: están producidas en España en edición limitada y fabricadas con algodón orgánico (80%) y poliéster reciclado (20%). Se venden de forma independiente (la chaqueta cuesta 180 euros y el pantalón, 120) y pueden llevarse juntas (como han hecho María y Marta Pombo, o la propia María García de Jaime en el catálogo de la colección), pero también por separado.

También con vaqueros

Y es que, uno de los puntos fuertes de un traje -y una de las razones de su éxito- es precisamente ese: con dos prendas puedes crear muchísimos looks. El traje de Himba también lo hemos visto también combinado de forma independiente: Lucía Páramo, por ejemplo, combinaba la chaqueta de una manerca más informal que las hermanas Pombo, con un cárdigan, vaqueros ajustados y zapatillas blancas. Y aquí está el último de los factores que define el slow fashion: apostar por las buenas compras, esas que puedes llevar mil y una veces.