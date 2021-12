Vuelve el vestido de plumas negro más famoso de Kate Moss ¡y ahora lo lleva su hija!

Era la primavera de 1998 cuando Kate Moss, la supermodelo del momento, apareció en el Festival de cine de Cannes del brazo de su entonces novio Johnny Depp enfundada en un vestidazo que marcó historia. Un look de ensueño de escote Bardot y con las llamativas plumas que resume a la perfección la estética de la época. Se trataba de un little black dress -esa pieza que popularizó Coco Chanel allá por los años veinte y con la que siempre se acierta- actualizado al estilo de finales de los 90; una inspiración que, ahora, ha vuelto a conquistar a las chicas que más saben de moda... empezando por la propia hija de Kate, la también modelo Lila Moss.

Cuando se alzó a la cima de las pasarelas, el armario de Kate Moss pasó a ser el mejor reflejo de todo lo que una experta lucía en las fiestas más exclusivas del panorama. Con esta brillante elección de estilo que dio la vuelta al mundo, afianzó su buena posición en la industria hasta día de hoy. Han pasado muchas tendencias, pasarelas y diseños atrevidos desde entonces, pero este vestido negro tan especial ganó el puesto del 'look de invitada de sobresaliente'. Es la pieza que auna elegancia y glamour, esa que no ha sufrido el paso del tiempo y con la que siempre aciertas, por eso no nos extraña que su pequeña de 19 años se haya inspirado en este momento histórico para su reciente campaña de moda.

El regreso del 'LBD' más famoso de los noventa

Lila ha protagonizado el lookbook de la colección primavera-verano 2022 de la casa italiana Ermanno Scervino frente al objetivo del dúo de fotógrafos Luigi & Iango, que han sido los encargados de rememorar el vestido más conocido y copiado de los noventa. La versión que ha llevado su sucesora es mucho más llamativa, un detalle propio de la Generación 'Z' que comparte con otras hijas de modelos como Iris Law y Lily Rose-Depp. En esta ocasión y según cuenta la marca el diseño aboga por 'la feminidad en su máxima expresión', es en formato mini, está creado a partir de un delicado encaje negro hecho a mano, su silueta es muy ceñida -recuerda a los corsés clásicos- y el escote palabra de honor. Y sí, también está bañado del mismo tipo de plumas que estrenó su madre en una de las citas de cine más importantes hace dos décadas atrás.

Con esta nueva entrega parece que hemos encontrado quién relevará el puesto a una de las modelos más aclamadas de la historia, y es que hace tan solo unos días conocimos que la joven se encuentra entre las candidatas para hacerse con el codiciado título de 'Modelo del Año', premio que compite con Naomi Campbell, Bella Hadid y Kendall Jenner entre otras.