Bikini y botas 'yeti': Dua Lipa arrasa con el posado navideño más inesperado

Las fotos en familia en torno al árbol de Navidad, con divertidos jerséis navideños o disfrutando de una escapada en la nieve son la postal tradicional de esta época del año. Sin embargo, hay quien se desmarca de estas típicas estampas con posados navideños de lo más inesperados. Mientras Lindsay Lohan compartía hace unos días una idílica imagen junto a su prometido, los planes con amigas han sido la apuesta de Dua Lipa para disfrutar de unos días de descanso en plena naturaleza. La artista británica termina un gran año profesional con un atípico posado donde no hay ni rastro de vestidos de lentejuelas, trajes de terciopelo ni cualquier otra apuesta propia de esta época del año. Bikini y botas yeti han sido la elección de la artista para felicitar las fiestas a sus millones de seguidores.

Después de un año repleto de trabajo, Dua Lipa ha comenzado sus vacaciones navideñas con amigas y juntas han viajado fuera de la ciudad para disfrutar de un "reseteo en el campo", como lo ha definido la cantante en sus publicaciones de redes sociales. En este posado navideño, la intérprete de One Kiss aparece con un bikini blanco minimalista y unas llamativas botas de pelo. Se trata de un modelo de la firma italiana GCDS, uno de los sellos preferidos de la GenZ y responsable del éxito de tendencias tan extravagantes como el gorro de orejitas. Las botas, decoradas con la cara de Hello Kitty, hacen un guiño a una de las apuestas más poderosas vistas sobre la pasarela, las botas yeti, un clásico de los años 2000 que regresa al armario esta temporada, gracias en parte a la buena acogida de la estética après-ski, aprobada por firmas como Chanel o Miu Miu. Con más de seis millones de me gusta, esta felicitación navideña ha logrado mucha atención por parte de los seguidores de Dua Lipa, a quien le espera un 2022 repleto de proyectos.

Un gran año profesional y rumores de ruptura

En el año 2021, Dua Lipa ha terminado de consolidarse como una de las grandes estrellas de su generación. En los premios Grammy se alzó con el galardón a Mejor Álbum Pop por Future Nostalgia. Además de en la industria de la música, demostró sus dotes sobre la pasarela cuando debutó de la mano de Versace en uno de los desfiles más comentados de la temporada. En el plano personal, no obstante, parece que su relación con Anwar Hadid (hermano de Gigi y Bella) no atraviesa su mejor momento y algunos medios señalan que la pareja habría terminado su noviazgo, que comenzó hace más de dos años.