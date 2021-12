Descubrimos a Dariam Coco, la actriz canaria que conquistará Netflix en 2022

El éxito de las plataformas de cine y televisión se ha traducido en una visibilidad global sin precedentes para los intérpretes españoles. Gracias a la difusión de títulos como La casa de papel o Élite, actrices como María Pedraza, Ester Expósito o Úrsula Corberó han arrasado fuera de nuestras fronteras; unos pasos que otras chicas sueñan con seguir... y que la lanzaroteña que hoy te presentamos en FASHION podría estar a punto de cumplir. Nacida en Canarias hace 27 años, Dariam Coco es una de las protagonistas de Bienvenidos a Edén, la nueva serie de Netflix que se estrenará el próximo año y en la que también participan Amaia Salamanca, Ana Mena o Begoña Vargas, entre otros muchos actores y actrices. En su isla natal, nos encontramos con Dariam para descubrir este proyecto, su pasión por la moda (fue Miss Lanzarote en 2012) y sus sueños en la industria del Séptimo Arte.

De Miss Lanzarote a promesa de Netflix

De raíces guineanas y nigerianas, Dariam Coco tiene una belleza racial que la llevó a coronarse como Miss Lanzarote con solo 17 años. Sin embargo, y a pesar de lo bien que posa frente a nuestra cámara con los estilismos de fiesta más atrevidos (puedes verlos todos AQUÍ), nos cuenta que lo recuerda como una simple anécdota: "fue inesperado, salí a una fiesta con unas amigas y acabé en el certamen. No fue algo significativo pero mí, aunque sí me gusta mucho la moda". Reconoce que, aunque su look favorito sea tan sencillo como "una camiseta ancha, unos vaqueros de cintura baja y unas zapatillas Nike" -el estilismo básico de toda zoomer-, sigue las tendencias, le gusta jugar con su ropa y se viste "según el mood que tenga cada día". "La moda para mí es importante porque la utilizo para expresarme, cuenta mucho de cada uno", opina.

Por supuesto, su forma favorita de expresión no es la moda sino la interpretación, a la que realmente también llegó, casi, por casualidad. "Empecé a actuar porque yo era súper tímida, pero estaba estudiando periodismo y quería ser reportera. Así que, para quitarme la timidez delante de cámara, me apunté a un curso de interpretación. Me fueron saliendo papeles pequeñitos (el primero fue en Anclados en 2015) y fui enlazando un proyecto con otro. Cada vez me fue gustando más así que decidí apostar por ello y formarme más... ¡y aquí estoy!", recuerda. En los seis años que lleva frente a las cámaras, ha participado en cortos como Ocultos y Aquelarre, y en películas como Cuando florezca el cerezo y La maniobra de la tortuga (su último rodaje, aún por estrenar), aunque sus proyectos más importantes se han vinculado con la televisión.

Rodando con Amaia Salamanca en el próximo 'Élite'

Dariam apareció en dos episodios de La casa de papel y también en El tiempo que te doy, aunque su papel más conocido ha sido el de Inés en La otra mirada. Precisamente fue en esa serie emitida en La 1 de TVE donde compartió protagonismo con Begoña Vargas, con quien ha vuelto a compartir set en Bienvenidos a Edén. "Ha sido un rodaje muy guay. Ya había trabajado con Bego y reencontrarnos fue súper bueno", nos cuenta antes de destacar el buen ambiente que ha imperado en la grabación de esta producción coral. "Han sido todos muy buenos compañeros y nos hemos ayudado mucho. En una serie así [con un reparto tan numeroso] es muy importante, y además era el primer gran proyecto para muchos de los actores y actrices, así que tener un equipo guay, en el que nos respondemos y nos apoyamos los unos a los otros, se nota muchísimo a la hora de rodar".

Ese amplio reparto incluye también a Ana Mena, Berta Vázquez, Belinda, Sergio Momo... y a Amaia Salamanca, de quien Dariam destacar su calma antes de salir a actuar. "Me ayudó mucho a estar tranquila porque yo soy muy nerviosa", reconoce, aunque también afirma que "nervios siempre los va a haber porque al final estás haciendo lo que te gusta y quieres que salga bien, aunque con el tiempo y la experiencia aprendes a gestionarlo". Lo que nos adelanta sobre su papel en "Edén", como ella se refiere al título de la producción, es tan escueto como la información que se conoce sobre la misma, que sin tener fecha de lanzamiento confirmada de la primera temporada -se espera que sea en pocos meses- ya ha recibido la confirmación de una segunda. "Tengo muchas ganas de que se estrene, lo poco que te puedo contar es que mi personaje va a despistar un poco porque no se la va a pillar al principio", nos adelanta. La serie, dicen, podría convertirse en la próxima Élite, y Dariam, a título individual, ya ha sido escogida como estrella emergente en la última edición Spain Stars of Tomorrow de la publicación especializada Screen International.

​

Sus sueños en el cine

Nada más finalizar el rodaje de Bienvenidos a Edén, Dariam participó en Warrior Nun para Netflix América; un adelanto de hacia donde podría dirigirse su carrera. ¿Tiene la mira puesta en el otro lado del Altántico? "Me gusta mucho Lationamérica y trabajar allí tiene que ser increíble. Es un mercado diferente y otro tipo de interpretación, y como actriz me gustaría probar todo lo que pudiera", explica. Y esto incluye rodajes de todo tipo... y también teatro, su disciplina favorita, según nos cuenta, porque "no tienes que esperar para ver el resultado y la sensación al terminar es muy plena". Sin embargo, también confiesa que ama el cine y la televisión, que tiene muchísimos directores con los que le encantaría trabajar, y también que, si pudiera repetir, le gustaría mucho volver a grabar junto a Patricia López Arnaiz: "disfruté muchísimo actuando con ella en La otra mirada", revela.

Y aunque su trabajo es, para ella, una forma de disfrutar, Dariam también reconoce la dimensión social del Séptimo Arte y la importancia de que sea inclusivo y muestre todas las realidades. De hecho, Netflix ha hecho una gran inversión en impulsar la diversidad en sus últimos productos, lo cual, para nuestra protagonista de hoy, es solo el comienzo de algo que, paso a paso, debe ir creciendo. "Evidentemente, a mí lo que más me toca es que se cuenten más historias de la comunidad negra y tengo la esperanza de que vayan ganando espacio. Iniciativas como las de Netflix están bien, pero hay que seguir y trabajar muchísimo todavía", concluye sobre un tema, el de la diversidad racial, que, afortunadamente, cada vez cuenta con más minutos en el cine y la televisión.

Realización: María Parra

Fotografía: María Álava

Maquillaje y peluquería: Lina Gutiérrez

Localización: Arrecife Gran Hotel & SPA (www.aghotelspa.com)