La clave de Sassa de Osma para transformar un look básico en uno especial: un chaleco estampado

¿Cuántas veces has intentado salir de tu zona de confort y arriesgar con tu estilismo pero no te has sentido identificada con el resultado? Si eres de las que prefiere ir siempre con básicos de calidad y no añadir a su repertorio tendencias llamativas que no concuerdan con tu personalidad, hemos encontrado la fórmula secreta que dará una nueva imagen a tus conjuntos navideños. Un truco de estilo muy sencillo de imitar que nos llega de la mano de una de las aristócratas con más sentido del gusto del país, Alessandra de Osma.

Su exquisito estilo la ha convertido en una de las refentes de moda del momento. Tanto es así que incluso se ha postulado como la mejor invitada en bodas reales europeas con diseños made in Spain que no han pasado para nada desapercibidos. Y el último y acertado look que ha publicado en sus redes sociales en un enclave muy fotogénico bañado de estampados, es perfecto para lucir tanto en la oficina como en una cena de empresa o familiar. Así que sigue leyendo, porque su brillante clave para elevar de forma exprés un conjunto sencillo, ¡podrás ponerlo en prácticas estas semanas de vacaciones!

El secreto de estilo de Sassa de Osma

La princesa de Hannover se ha enfundado en un romántica camisa satinada blanca de mangas abullonadas y puños fruncidos, una pieza atemporal digna de una experta en materia con la que no existe margen al error. La ha combinado con unos vaqueros negros de corte recto, aquellos que vivieron su popularidad en la época de los noventa y que han vuelto con más fuerza esta temporada. Pero la joya de la corona ha sido el chaleco estampado, una magnífica creación de Charlotte Blaz, una marca española que ha conquistado a las chicas más elegantes del panomara.

Según ha explicado a FASHION la fundadora de la firma, Carlota Muñoz, "el chaleco se llama Short Chaleque Dubrovnik y es una edición limitada de nuestra chaquette Dubrovnik, ¡y está hecho con tela de tapicería!". Así que si alguna vez no has sabido en qué invertir las telas sobrantes, aquí tienes el ejemplo perfecto para conseguir un look de diez, digno de una royal. Aunque es cierto que el modelo de Sassa ya no se puede comprar porque ya no está disponible en el showroom de la tienda, lo que sí podrás hacer es copiar su idea para hacer que un look básico se convierta en otro mucho más especial. Estampados llamativos, colores vibrantes, apliques de pedrería, plumas... ¡Hay tantas opciones en las últimas colecciones de Zara, Sfera y Uterqüe como puedas imaginar! Ya no tienes excusas para no dar rienda suelta a tu imaginación y hacerte con esa chaqueta o chaleco que tanto deseas, ¿preparada para triunfar en Nochebuena?