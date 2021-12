La última compra de Sara Carbonero en Zara: el vestido de punto más elegante

Cuenta con su propia firma de moda, Slow Love, y tiene acceso a las casas más exclusivas. Sin embargo, Sara Carbonero, como la mayoría de las españolas, también compra en Zara. Y no solo recurre a Inditex para hacerse con prendas sencillas o para el día a día, sino que allí también localiza diseños para eventos más especiales como al que ha asistido esta mañana, la premier de una película infantil en Madrid. Para este estreno que después ha recomendado a su seguidores, la periodista ha escogido un look con aires bohemios -la estética que define la mayoría de sus estilismos- conformado a partir de uno de los bestsellers de la última colección de Zara, un vestido de punto muy elegante que oculta un detalle especial en la espalda.

- Las zapatillas que Sara Carbonero y otras españolas referentes también llevan en invierno

Que un vestido de punto largo te soluciona mil y un looks es algo de lo que te hablábamos en FASHION hace solo unos días y que posiblemente hayas comprobado si cuentas con uno de estos diseños en tu armario. Con zapatillas o botas army para un plan de día, con tacones para una cena especial... Se trata de una prenda que combina con todo y se adapta a muchos compromisos, también una alfombra roja matutina como la que hoy se ha desplegado con motivo del estreno del largometraje de animación Canta 2.

Para esta cita, Sara Carbonero ha optado por un vestido de punto de Zara de color caldero, con cuello alto, manga larga y falda midi, que cuenta con el estándar Green to Wear 2.0, una distinción que "tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil", explican en la tienda online. Sara es una firme defensora del consumo responsable -su marca Slow Love se engloba dentro del movimiento de slow fashion, de ahí el nombre-, con lo que es comprensible que busque este tipo de etiquetas cuando compra en firmas de mass market.

Siguiendo la propuesta del lookbook de Zara, Sara lo ha llevado con botas altas -de ante y tacón, en su caso-, y ha añadido un abrigo largo estilo marinero que ocultaba el detalle más especial: una sutil abertura en la espalda que aporta un toque sexy a este elegante diseño, disponible por 39,95 euros. Además, para llevárselo a su terreno boho, la periodista ha añadido un sombrero tipo fedora de fieltro beige, un accesorio al que recurre, en diferentes colores, cada otoño/invierno, así como un bolso de cuero del que colgaba una larga bufanda, imprescindible con las bajas temperaturas en Madrid este fin de semana.

La otra prenda viral que Sara también compró en Zara

El vestido de punto no ha sido la única pieza que Sara Carbonero ha encontrado en Zara últimamente: hace unos días era fotografiada dando un paseo con un jersey verde que, de nuevo, es un superventas en la marca emblema de Inditex. Se trata de un modelo oversized con estampado alpino que, de hecho, se encuentra actualmente agotado en la página web, si bien algunas tiendas físicas sí puede comprarse todavía por 39,95 euros. Una inversión muy acertada ya que, como la propia periodista demostró con su look, es perfecta para completar uno de los looks más cómodos del invierno: vaquero ajustado, botas planas de piel vuelta... y la imprescindible bufanda, el accesorio que, a la vista de estas últimas combinaciones, amenaza con sustituir a sus adorados sombreros.