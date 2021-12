Mono de encaje + americana: el look de noche de Priyanka Chopra para chicas cansadas de vestidos

Después de una larga temporada con pocos estrenos en las salas de cines, las películas de gran presupuesto vuelven a convertirse en el reclamo de la cartelera. Tras la llegada de cintas tan esperadas como House of Gucci o Spencer, ahora es el turno de Matrix Resurrections. La famosa trilogía dirigida por las hermanas Wachowski se amplía con una cuarta película que aterriza en los cines casi 20 años después de la última entrega. Además de sus protagonistas habituales, Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss, también ha participado en esta cinta la actriz Priyanka Chopra. Durante los actos de promoción del film, la intéprete ha vuelto a demostrar su talento también en términos de moda. Y en su última aparición ha apostado por el look de fiesta ideal para chicas que no quieren traje ni vestido.

Esta temporada parece que el mono se consolida como una alternativa poderosa, ya lo hemos visto con los diseños de flores aprobados por iconos de estilo tan dispares como Anya Taylor-Joy o Hailey Baldwin, y ahora Priyanka Chopra lo confirma con una creación perfecta para conjuntos de noche. La actriz ha apostado por un mono ajustado de encaje, un diseño segunda piel en color negro y firmado por Dolce&Gabbana. Se trata de un diseño transparente de manga larga y pantalón largo, una creación que la actriz ha optado por combinar con una americana entallada de corte clásico, también en encaje negro para mantener la estética monocolor. El look, ideado por el reputado estilista Law Roach (artífice de los comentados conjuntos de Zendaya), se culmina con las sandalias más minimalistas del armario, un modelo de tiras negras y hebilla al tobillo de Stuart Weitzman.

Para introducir un punto luminoso a la mezcla, nada mejor que unas joyas llamativas. En este sentido, el toque final del vestuario lo encontramos en los pendientes de aros y en la gargantilla de oro y diamantes, de la marca de joyería afincada en Los Ángeles Anita Ko.

El mono de encaje que adora la 'Gen Z'

Si te gusta estar al tanto de las tendencias es posible que el mono de encaje de Priyanka Chopra te resulte familiar. Y es que, en la pasada gala Met, la cantante y actriz Olivia Rodrigo debutó en esta exclusiva fiesta con un modelo parecido. En su caso, era una apuesta de Sainta Laurent, con escote Bardot rematado con plumas. Unas sandalias de plataforma y unos largos pendientes de strass culminar este estilismo.