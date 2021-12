El vestido largo de Victoria Beckham destaca las curvas pero sin ser demasiado ceñido

Si bien en los últimos tiempos Victoria Beckham ha apostado por una nueva estrategia empresarial, tratando de acercarse al público más joven al colaborar con las novias de sus hijos, Nicola Peltz y Mia Regan (pareja de Brooklyn Beckham y de Romeo Beckham, respectivamente), la diseñadora británica sigue siendo la mejor embajadora de su propia firma. Así lo ha demostrado en infinidad de ocasiones, no solo llevando sus creaciones a pie de calle y en la alfombra roja, sino también dando valiosos trucos de estilo a sus seguidores. Por ejemplo, cuando propuso adaptar el vestido de flores al invierno añadiendo un jersey debajo de la prenda. Ahora, en su última publicación compartida, vuelve a apostar por el vestido, esta vez con un diseño muy diferente y, sobre todo, favorecedor.

Mientras estaba en manos de su peluquero, Victoria Beckham ha aprovechado para hacer una fotografía de su look. Esta vez, ha elegido un vestido con un estampado de cadenas, un print poco frecuente que sin embargo tiene un peso especial en su colección para esta temporada. Se trata de un vestido largo y fluido en color verde oscuro, una tonalidad que sienta muy bien a las morenas y por la que Victoria apuesta con frecuencia. La propuesta, con una pequeña abertura en el hombro, se ciñe al cuerpo destacando las curvas, pero sin limitar la libertad de movimiento ya que se ensancha en la zona de la falda, con más volumen y vuelo. Esta apuesta no necesita complementos extra y puede ser una muy buena alternativa para esas chicas que buscan looks navideños alejados de las opciones más previsibles y típicas.

No es la primera vez que Victoria Beckham se decanta por un vestido largo en color verde. Hace solo unas semanas, la creativa arrasó con un sofisticado diseño fluido con una longitud que se alargaba más allá del suelo. Las cinéfilas y amantes de la moda encontraron una conexión inmediata de este diseño con el icónico vestido verde esmeralda que la actriz Keira Knightley llevaba en la película de Expiación, dirigida por Joe Wright en 2007.