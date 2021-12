Descubre el lugar ideal donde acertar con los regalos de toda la familia

La esencia de la Navidad reside en los momentos que compartimos con nuestra familia y amigos, y qué mejor momento que estas fiestas para demostrarles con algún detalle todo nuestro afecto y agradecimiento. ¿Necesitas ideas para sorprender a los tuyos con los regalos más especiales y exclusivos? Conocemos el destino ideal al aire libre para una jornada de shopping, con ambiente navideño y seguro, donde encontrarás las mejores propuestas de regalos para todos tus seres queridos.

Con más de 240 boutiques de las mejores firmas nacionales e internacionales de fashion, belleza y estilo de vida, Las Rozas Village y La Roca Village se convierten en el paraíso de las compras navideñas. Un destino con infinitas opciones y posibilidades que ofrece una experiencia de compra exclusiva y a medida según tus necesidades. Los Villages de Madrid y Barcelona se convierten, en estas fechas, en un espectáculo de luces, moda y gastronomía donde disfrutar de descuentos de hasta un 60% sobre el precio original. ¡Ambiente navideño y las mejores propuestas en un mismo sitio!

Una experiencia única y exclusiva en Las Rozas Village y La Roca Village

El mejor plan para estas navidades está en Las Rozas Village (Madrid) y en La Roca Village (Barcelona). Estos destinos de referencia para el shopping se consolidan como la apuesta perfecta para una jornada de compras donde dejarte seducir por las tendencias más deseadas de tus marcas preferidas.

Puedes convertir tus compras navideñas en una experiencia inolvidable gracias a la selección de marcas, a las exquisitas propuestas gastronómicas de sus restaurantes y al trato personalizado que recibirás en los Villages. Y todo en espacios al aire libre, ideales para divertirse comprando detalles únicos para amigos y familiares y para disfrutar de una tarde de invierno con tu familia… o con quien tú quieras.

Christmas Market by Eugenia Silva

Además, este año, Las Rozas Village ha querido recuperar la magia de la Navidad con una sorpresa muy especial: el Christmas Market by Eugenia Silva. El Village se convierte en el sitio favorito de la top model para vivir estas fechas de manera inolvidable y para hacer sus compras todavía aún más mágicas, Eugenia ha seleccionado una serie de marcas locales y con alma, ¡regalar detalles made in Spain siempre es un acierto! Firmas únicas, comprometidas con el diseño y la excelencia de los materiales, como Eturel, La Oficial, Balakata, Arte Papel o Flabelus.

Nuevas formas de comprar

Además, para sacarle el máximo partido a un día de compras, en Las Rozas Village y La Roca Village tienes a tu disposición el asesoramiento del Personal Shopper. Una auténtica experiencia de moda a medida para encontrar las tendencias más deseadas o acertar con los regalos de toda la familia. ¿No sabes qué darle a tu suegro?, ¿nunca aciertas con lo que eliges para tu prima?, ¿tienes dudas sobre lo que está de moda? Déjate orientar por los expertos y triunfa con tu shopping navideño.

La atención del Personal Shopper se convierte en una experiencia única para que, contrario a lo que estamos acostumbrados, podamos verdaderamente disfrutar del proceso de las compras navideñas. Un día de compras a medida en el que tus gustos, preferencias y necesidades son protagonistas. Y, por qué no, ¡seguro que también terminas con un capricho para ti!

Y si no puedes acercarte hasta ninguno de los dos Villages ¡no te preocupes! Las Rozas Village y La Roca Village te lo pone fácil. El Virtual Shopping combina lo mejor de los dos mundos: la atención personalizada y exclusiva de una cita privada en la boutique, con la comodidad de comprar desde el sofá de tu casa. Esta alternativa permite irse de shopping vía WhatsApp o vídeollamada y recibir los paquetes en la puerta de tu casa, para que la distancia y el tiempo ya no sean una excusa. El tándem perfecto de comodidad y buen servicio a tu alcance.

Nuestra selección de regalos

1. Conjunto Lola Casademunt, kimono y pantalón. Ideal para deslumbrar estas fiestas.

2. Chaqueta Superdry Expedition Down. La apuesta para esos días en los que bajan la temperatura, pero no quieres perder el estilo.

3. Mocasines Etro. Cómodos y elegantes, el regalo perfecto (o capricho personal) para llevar en el día a día y en ocasiones más especiales.

4. Charm Swarovski Remix Collection. Una joya siempre será un acierto para regalar a una persona especial.

5. Plato Navidad Villeroy & Boch. ¿Quieres ser la host definitiva de Christmas? Tienes que hacerte sí o sí con esta vajilla navideña.

6. Cofre regalo Rituals Ritual of Samurai.

7. Bufanda Bimba y Lola. Un complemento que no pasa desapercibido y cumple a la perfección su misión de protegerte del frío.

8. Bolso Pastille Sandro. Remata tus looks de fiesta con un accesorio que eleve tu estilo.

Regalos para todos

Para tu familia, el amigo invisible, detalles para tus compis de trabajo, tu pareja y, por supuesto, muy importante no olvidar el “de ti para ti”. No hay persona ni regalo que se resista en Las Rozas Village y La Roca Village, nuestra apuesta definitiva para perderse y encontrar el detalle ideal para toda tu lista de contactos. Moda, tanto para él como para ella, propuestas infantiles, complementos, joyería, ropa deportiva, calzado, productos de belleza, propuestas ‘deco’ con las últimas tendencias para el hogar... ¡Todo en un mismo sitio! Las Rozas Village y La Roca Village, los puntos de encuentro para arrasar con las compras navideñas. Happy shopping!