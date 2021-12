El truco de estilo de Zendaya para convertir unos pantalones blancos en un 'lookazo' navideño

Que Zendaya se haya alzado con el título más prestigioso de la industria de la moda, el de Fashion Icon 2021 otorgado por el Consejo de Diseñadores de Moda Americanos (CFDA), no es ninguna casualidad. Sus apariciones son una auténtica fantasía gracias a looks que nos dejan sin palabras, e incluso en las premieres opta por algunos que hacen cierto guiño a la temática de la película, como hizo hace unos días con un vestidazo con estampado de telaraña en el estreno de Spider-Man: Sin Camino a casa. Sin embargo, también fuera de las alfombras rojas ejerce como embajadora de las tendencias más punteras del momento, y el último conjunto que ha llevado ha desvelado el mejor truco para convertir un look básico en uno festivo.

- El año de Zendaya: la imparable carrera de la actriz que adora a los diseñadores españoles

La agenda de la actriz está abarrotada de compromisos profesionales, y en todos ellos nos deslumbra con brillantes elecciones de estilo. Es cierto que ella tiene un don natural para llevar los diseños más rompedores de la mejor manera, pero su estilista de cabecera, Law Roach, ha sido quien le ha ayudado a escalar hasta la cima del éxito. Hace tan solo unas horas la hemos vuelto a ver camino hacia el famoso programa de televión de Jimmy Kimmel Live enfundada en una propuesta con sello francés que te inspirará para tu próximo compromiso.

Un look de pasarela

¿Cuántas veces has pensado que un pantalón blanco solo podías llevarlo en la época de primavera e invierno? Pues esta es la prueba que necesitas para cambiar de idea y aprender que esta pieza tiene muchas más posibilidades de los que creías, ¡incluso para un look de Navidad! El diseño tipo baggy con bolsillos laterales que ha lucido Zendaya vuelve poco a poco a las calles, una nueva adquisión que ha combinado con una chaqueta satinada de corte amplio y una serie de tiras que caen hasta el suelo. Pero la joya de la corona -o de su look, más concretamente- ha sido un top muy especial que sigue una de las tendencias más populares: el efecto metalizado.

- La firma albanesa que ha unido el armario de Zendaya y Bella Hadid, ¡enamora a veinteañeras!

Esta maravillosa prenda en tono dorado y en forma de cascada ha sido la clave para elevar su estilismo a uno mucho más festivo. ¿Quién ha firmado esta elección tan espectacular? Pertenece a la colección primavera-verano 2022 de una de las casas de costura francesas más codiciadas y antiguas, Balmain, esa que batuta Olivier Rousteing desde hace más de una década y que ha conquistado a otras estrellas del cine como Elle Fanning y Dakota Johnson. ¿Dudas sobre que ponerte en tu próxima fiesta? Rescata tu pantalón blanco favorito, añade un top joya... y lista para arrasar.