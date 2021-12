Taylor Swift rescata en su cumpleaños el vestido de lentejuelas más alucinante de 'Gossip Girl'

"Don’t say it, don’t say it OKAY I’m saying it: I’M FEELIN 32", o lo que es lo mismo, "no lo digas no lo digas, vale, lo diré: me siento con 32". Taylor Swift está de celebración, así lo ha anunciado en sus redes sociales con unas entrañables imágenes soplando las velas sobre una bonita tarta decorada con un retrato de su infancia y rodeada de sus mejores amigas, entre ellas la cantante Alana Haim -que cumplía 30 años- y la modelo Marta Hunt. Después del (re)lanzamiento de su esperado disco, Red: Taylor´s Version, está viviendo su mejor momento personal y profesional que se refleja en sus acertados estilismos.

Y es que su llamativo look de cumpleaños, ideal para estas semanas navideñas repletas de fiestas, ha seguido una de las tendencias glam que vuelve a ser la favorita del momento: las lentejuelas metalizadas. La popularizó hace más de una década la inesperada productora de uno de sus nuevos y aclamados videoclips -I Bet you think about me- , Blake Lively. Pero no fue en una alfombra roja donde la actriz confirmó que un vestido dorado era la opción más glamurosa, sino que esta conexión que une a la ganadora de 11 premios Grammy y a la intérprete de Serena Van der Woodsen, la vimos en los capítulos de Gossip Girl.

Este diseño bañado de apliques de diminutas lentejuelas doradas, de corte asimétrico, con el detalle de los voluminosos volantes en la manga y en el bajo de la falda, nos ha transportado directamente al armario de la protagonista más chic del Upper East Side. Pero para sorpresa de mucho, no es la primera vez que Taylor y Blake comparten piezas, ya lo hicieron hace un par de semanas con un impresionante anillo con un rubí rojo e incrustaciones de diamantes en forma de corazón de la marca Retrouvaí.

Con esta nuevo guiño al impecable vestidor fictio de su amiga qu estreno tiempo atrás, ¿qué nos estará queriendo decir Taylor? Por lo pronto este tipo de propuestas festivas que ya ha inundado la últimas colecciones de firmas como Zara, Mango y Uterqüe -aquí seleccionábamos algunas de nuestras favoritas-, no existe el margen al error, así que no dudes en hacerte con un diseño de paillettes para convertirte en la invitada más sensacional de la velada, igual que ya lo han hecho muchas celebrities españolas como Eva González, Paula Echevarría o las hermanas Tamara Falcó y Ana Boyer.