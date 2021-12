Lentejuelas vs terciopelo: Reese Witherspoon y su hija Ava Phillippe con el minivestido ideal para llevar a los 20 y a los 40

Además de actriz, Reese Witherspoon se ha convertido en una de las mujeres más poderosas de la industria de la televisión. La intérprete no solo se pone delante de la pantalla en muchos de los proyectos en los que participa, sino que también trabaja como productora. Su última aparición ha tenido que ver con la presentación de una película donde actúa, pero con su voz. La protagonista de Big Little Lies participa en el doblaje de Canta 2, la cinta de animación de la que ya formó parte hace cinco años en la primera entrega del film, cuando prestó su voz al personaje de Rosita. En el estreno, Reese ha contado con el apoyo de su familia y una vez más ha demostrado el gran parecido que comparte con su hija mayor, Ava Phillippe.

Madre e hija han apostado por dos looks con muchas similitudes, si bien cada una lo ha llevado a su terreno. En el caso de Reese, ha elegido un minivestido recto con cuello redondo y cerrado, un modelo de manga larga cuajado de lentejuelas con estampado de cuadros en rojo y rosa. Pertenece a la colección primavera/verano 2022 de Carolina Herrera. Para dejar todo el protagonismo a esta creación, ha completado el look con unos sencillos salones rojos, sin más complementos.

En el caso de Ava Phillippe, la hija mayor de la actriz fruto de su matrimonio con el también actor Ryan Phillippe, también ha apostado por un minivestido como prenda principal del vestuario. Sin embargo, a diferencia de su madre, ha optado por una discreta creación con cuello especial. Se trata de una reinterpretación del minivestido negro, versionado en clave preppy y confeccionado en terciopelo. Además, presenta un amplio cuello romántico con encaje de flores. Como calzado, la apuesta infalible de los salones con hebilla al tobillo ha sido la elección de Ava. A pesar de que la joven de 22 años ha cambiado de look, dejando de lado su melena rubia por un rosa pastel muy suave, es indudable el gran parecido entre madre e hija.

Conexión de estilo

No es la primera vez que Reese y Ava acuden juntas a la alfombra roja. En otras ocasiones, igualmente han dejado patente que guardan una forma de vestir similar, aunque adaptada a la edad de cada una. Igual que con los comentados looks del minivestido, en otra de sus apariciones conjuntas, coincidieron con dos diseños de aire lady, dos propuestas románticas de corte midi con claros nexos de unión. No sería de extrañar, teniendo en cuenta que ambas presentan una silueta casi idéntica, que madre e hija compartieran de vez en en cuando armario, como ocurre con otras familias de celebrities, con Lily Rose Depp y Vanessa Paradis como grandes ejemplos.