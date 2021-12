De Jackie Kennedy y Diana de Gales al armario de la 'GenZ': vuelve el famoso traje de 'tweed' rosa

A sus 24 años, Sydney Sweeney ya se ha convertido en toda una estrella gracias a su brillante papel en la serie Euphoria donde comparte cartel con Zendaya. Tras su éxito en la pequeña pantalla, su aparición en las alfombras rojas esconde pequeños pero significativos guiños en la elección de sus estilismos que no han pasado para nada desapercibidos entre los expertos, detalles que le han ayudado a posicionarse como un referente clave de su generación que se mantiene al margen de las tendencias de las pasarelas. Y la última propuesta que ha lucido este fin de semana nos traslada nada más ni menos que a uno de los hitos de la historia estadounidense que la conecta con el vestidor de Jackie Kennedy.

¿Recuerdas del mítico traje rosa de tweed que llevó la Primera Dama el día que asesinaron a su marido en 1967? Pues atención, porque ese inolvidable momento -que se consolidó como uno de los más llamativos del siglo XX- vuelve a ser noticia tras el look que ha llevado la joven actriz. Un bonito dos piezas firmado por Carolina Herrera que ha favorecido a su tez clara y melena rubia, y sí, ha sido toda una lección de estilo que ha estado a cargo de su reconocida estilista de cabecera, Molly Dickson, la misma que trabaja para otras chicas de la Generación Z.

Entre las lentejuelas, terciopelo y los apliques joya que protagonizan la temporada, este conjunto confeccionado en tweed que popularizó la diseñadora Coco Chanel allá por mediados de los años 20 nunca ha pasado de moda!. Aunque la última en sumarse a este club ha sido Sydney demostrando su atemporalidad y elegancia, otras grandes amantes de la moda ya lo llevaron tiempo atrás. Con una versión con sello americano -era de una tienda neoyorquina, Chez Ninon- se coló en el armario de Jackie; y décadas más tarde, concretamente en 1995, conquistó a una de las mujeres con más sentido del gusto que rompió las normas protocolarias de la Casa Real británica, la eterna princesa Diana de Gales.

Fue durante un viaje oficial a Argentina cuando la royal se enfundó en un total look de Versace, la firma de moda que vivió su apogeo a finales de los noventa y que vistió a las supermodelos del momento como Kate Moss y Naomi Campbell. Y del impecable vestidor real, ¡pasamos a la gran pantalla! No hay momento que este traje no haya sido visto como el favorito de todos los tiempos, tanto es así que incluso formó parte del departamento de vestuario de la secuela de la película de culto, Una rubia muy legal que protagoniza Reese Witherspoon. ¿Cuál será la próxima entrega del inolvidable traje rosa?