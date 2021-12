Hiba Abouk, la embarazada más elegante con su vestido 'halter' parisino

En pleno diciembre y a tres semanas de despedir el año, esta noche arrancaba la temporada de galas de cine 2021-2022 con la entrega de los Premios Forqué. La alfombra roja se ha desplegado en IFEMA (Madrid) para celebrar una fiesta dedicada a los años 80. Con esa inspiración como telón de fondo, hemos visto lentejuelas y accesorios dorados en los looks de las actrices invitadas. Sin embargo, hay una que ha deslumbrado de forma especial sin recurrir a estos detalles tan ochenteros, Hiba Abouk. Embarazada de su segundo hijo -fué mamá de Amín en febrero del pasado año-, la intérprete ha escogido uno de los estilismos más discretos pero más elegantes de la fiesta, un diseño de seda negra con guiño a la ciudad donde ahora vive, París.

El vínculo que Hiba Abouk ha establecido con grandes diseñadores de moda en los últimos años, especialmente desde que se trasladara a la capital francesa, la han convertido en asistente habitual de desfiles y eventos de la industria. Y también le han permitido vestir de los mejores modistos para citas como estas. Balmain, casa de costura que dirige su amigo Olivier Rousteing, o Dolce&Gabbana suelen ser firmas por las que apuesta en alfombras rojas como esta. Sin embargo, hoy ha sorprendido (y deslumbrado) con una pieza de Maria Grazia Chiuri para Dior. Se trata de un vestido de seda negra con cuello halter y largo hasta el suelo que pertenece a la colección Primavera/verano 2022. Ella ha sido la primera celebrity en llevarlo, lo cual es la mejor prueba de la notable influencia que Hiba ya tiene dentro de la moda.

Marcando tripita con las manos, Hiba se ha convertido en una de las invitadas más guapas de la noche. El vestido, con costura horizontal bajo el pecho, es perfecto para estar cómoda y elegante cuando, como ella, esperas un bebé. Gracias a su melena retirada del rostro, el escote halter -el que mejor resalta los hombros- se ha convertido en protagonista del look, además de sus labios rojos. Estos son el foco de un maquillaje, obra de María García para Dior Makeup, que es clásico pero, como explica la maquilladora, "realza su belleza exótica". Para ello, se ha delineado la mirada con un fino trazo del eyeliner Diorshow On Stage Liner y marcado con un toque de sombra neutra, logrando un acabado muy sutil sobre el que resaltaban los labios maquillados con el Rouge DIOR 999 en su nueva versión aterciopelada. Un look de estrella de Hollywood para un icono de moda ya internacional.