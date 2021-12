¿Tienes una boda este invierno? Solo necesitas un abrigo de la línea más exclusiva de Zara

Cada día son más las parejas que optan por una idílica boda en los meses más fríos del año, un momento en el que los estilismos de las invitadas vuelven a protagonizar una de las grandes interrogaciones: ¿qué me pongo?. Seguramente ya has vivido este tipo de situción en alguna ocasión, ¿verdad? Aunque a priori parezca complicado crear un bonito look que se salga de los parámetros básicos, hemos descubierto cuál es la fórmula estrella y más sencilla de poner en práctica. Aquella para ir estilosa y sobrevivir a las bajas temperaturas sin necesidad de llevar capas y capas de ropa, y el último lanzamiento de Zara con sello artesanal tiene mucho que ver con ello.

La nueva línea bautizada Colección 01 Atelier del gigante de Inditex ha visto la luz hace tan solo unas horas y promete ser todo un éxito entre las amantes de la moda. En esta cápsula llena de glamour y opulencia hemos encontrado la clave para hacer que tu look de invitada sea el más inspirador de la cita, solo necesitarás... ¡un abrigo con mucha personalidad! Y es que tener un armario cápsula que funcione para todos los planes que te surjan cualquier día del año, es la base principal de buen conjunto; pero invertir en una pieza especial y única es el capricho que te ayudará a elevarlo y diferenciarlo de los demás.

Un nuevo proyecto batutado por Marta Ortega y a cargo de un equipo creativo independiente de las demás secciones, que presentarán dos colecciones al año reinterpretando piezas básicas del vestidor femenino con un toque más vanguardista. Estarán compuestas de piezas de edición limitada, hechas de forma artesanal con materiales y acabados lujosos y un precio más elevado, ejemplo de ello son los abrigos que acaban de salir del horno. Así que si eres muy friolera y no te gustan los clásicos modelos de pelo sintético o de piel, estas nuevas propuestas cargadas de originalidad y sofisticación serán tu nueva y acertada adquisición, aquella que puedes añadir a tu look de boda.

Si optas por un lucir un traje básico con colores neutros, no dudes en combinarlo con este tipo de prenda digna del mundo de la Alta Costura. Entre sus seis diseños encontrarás bonitos estampados inspirados en la astrología, cortes para todas las siluetas desde el conocido poncho con patchwork multicolor, hasta el clásico abrigo masculino con solapas, rosas dibujadas y apliques de lentejuelas, otro de estructura amplia en foma 'A' con bordados de flores en varias tonalidades, uno más delicado en jacquard con el detalle del cuello y otro que apuesta por plumas marabú y terciopelo. ¿Cuál añadirás a tu cesta de la compra?