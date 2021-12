La estrategia empresarial de Victoria Beckham que la relaciona con las novias de sus hijos

Mantener a flote un negocio de moda que siga las tendencias más innovadoras de la industria no es tarea fácil, pero la magnífica estrategia empresarial de una de las diseñadoras más reconocidas de Reino Unido se ha convertido en todo un ejemplo a seguir. Victoria Beckham empezó su carrera hace más de una década y desde entonces ha organizado decenas de desfiles en Londres durante las Fashion Weeks. Sin embargo, no ha sido hasta hace un par de temporadas cuando ha pasado a ser la firma de renombre entre las veinteañeras. Y atención, porque hay dos chicas que tienen mucho que ver con su nuevo triunfo.

- El vestido verde más famoso del cine ya forma parte del armario de Victoria Beckham

Sus dos hijos mayores, Brooklyn y Romeo han seguido sus pasos protagonizando campañas con diversas marcas internacionales, y sus respectivas novias, Nicola Peltz y Mia Regan tampoco se han quedado atrás, ¡incluso han trabajado mano a mano con su suegra! Esta última, la londinense de 19 años que se ha dado a conocer por sus atrevidos looks en las redes sociales, ha sido la encargada de bañar de glamour la tienda de la ex Spice Girl situada en la 36 Dover Street de la capital británica luciendo diferentes prendas de la reciente colección Dessing up is back. Elegantes y prácticas propuestas para lucir las fiestas de Navidad.

- Victoria Beckham y el truco más fácil para seguir llevando vestido cuando haga frío

La propia Victoria ha sido quien ha compartido el divertido video de la influencer saltando y bailando enfundada en piezas de lentejuelas y jerséis calentitos por los rincones de su boutique, una publicación que ya lleva miles de reproducciones. Y no nos extraña, porque todo aquello que hace la Generación Z se convierte en oro. Esta acertada y original propuesta no ha sido pura casualidad, hay una gran razón detrás que le ha ayudado a salvar las ventas de última hora.

- El look multicolor que nadie esperaba de Victoria Beckham (y cómo copiarlo con éxito)

Además de contar con modelos profesionales para sus desfiles y diferentes campañas a lo largo del año, la diseñadora ha guardado bajo la manga el truco más sencillo e ingenioso que cualquier empresario del mundo de la moda y la belleza podría llevar a cabo: contar con los rostros estrella del momento para dar un giro de tuerca a su imagen corporativa. ¿Y quién mejor que hacerlo con quienes han robado el corazón de sus chicos? Así lo hizo en el verano de 2019 cuando Nicola apareció con un impresionante anillo de compromiso enfundada en un idílico y vaporoso traje amarillo de la firma, y en otras muchas ocasiones posteriores en las que la actriz ha lucido prendas de su suegra.

- Nicola Peltz enseña su anillo de compromiso valorado en ¡más de 290.000 euros!

Ahora Mia sigue el mismo método pero de manera mucho más llamativa acercando así la nueva línea al público más exigente del momento, aquellos que conocen de primera mano las tendencias punteras y que abogan por la sostenibilidad. ¿Conseguirá Victoria seguir siendo la marca referente de las veinteañeras? Todo apunta a que si sigue con este tipo de estrategias logrará alcanzar su objetivo y sus nueras serán sus hadas madrinas.