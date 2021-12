Vanessa Paradis reinventa con vaqueros el look 'rejilla' de Penélope Cruz

Ayer Chanel inauguró en París le 19M, un nuevo edificio de la firma que tiene como objetivo ser una sede que aúne moda y arte, al cual se convirtió en el escenario perfecto para presentar la colección Métiers d'art 2021/22. A la cita no faltaron rostros conocidos como Carolina de Mónaco, que asistió junto a su amiga y consuegra Carole Bouquet, la actriz Lucy Boynton o la española María Valverde, que brilló con un look 'arlequín' y botines blancos. Quien no acudió en esta ocasión fue otra de las habituales de la firma Penélope Cruz, pero sí estuvo presente uno de sus looks más icónicos de los últimos meses a través de otra figura icónica de la gran pantalla: Vanessa Paradis.

Estilo bohemio parisino

La artista francesa, ligada a la maison desde hace años (al igual que su hija, Lily Rose Depp, quien es embajadora de la misma), optó por un look de inspiración bohemia muy fiel a su estilo. Escogió un top de rejilla sin mangas, de escote en 'V' y corte crop decorado con largos flecos al que sumó unos vaqueros rectos y botines de tacón alto con puntera oscura, una de las características de la marca. Para finalizar, completó con una original capa anudada al cuello a juego con el cuerpo, un modelo negro de red a juego, rematado igualmente por flecos que ya habíamos visto anteriormente.

La elección de Penélope

El pasado septiembre, la actriz madrileña deslumbraba en Venecia con esta misma prenda, aunque la combinó de forma muy diferente. En su caso, buscó una imagen más sofisticada acortando ligeramente la capa, eliminando los flecos y luciéndola sobre un minivestido de terciopelo, modelo de escote palabra de honor y falda de vuelo. Le sumó zapatos tipo peeptoes de pulsera al tobillo, bolso de mano rígido y maxipendientes plateados. Además, aportó una dosis extra de elegancia con un maquillaje metalizado y una coleta alta que despejaba su rostro.

