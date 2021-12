Del vestido de gala a uno con guiño español: Jennifer Lawrence luce embarazo ¡y estilazo!

Cada aparición de las actrices sobre la alfombra roja es sinónimo de moda, pero la de Jennifer Lawrence ha dado la vuelta al mundo por una entrañable y fotogénica razón: es la primera vez que posa con su tripita de embarazada. Enfundada en un precioso vestido bañado de lentejulas de la maison Dior, la protagonista de Los juegos del Hambre regresó a escena para estrenar su nueva película, Don't Look Up, donde comparte reparto con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Timotheé Chalamet. El Lincoln Center de Nueva York fue la localización de esta premier, aunque no ha sido la única ocasión en la que la actriz ha lucido embarazo con mucho estilo.

En su último paseo por las calles de Manhattan, horas después del evento, Jennifer ha acertado de lleno gracias a una elegante y atemporal propuesta con guiño español y subida a unos altísimos zapatos de tacón. Tras el baby boom de 2020, no nos extraña que las celebirities apuesten por looks inolvidables y muy femeninos, dejando a un lado la clásica ropa ancha y deportiva para estar en casa. Así, Lawrence se ha sumado al 'club de las mamás más estilosas'.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ha optado por uno de los peinados más elegantes: unas bonitas ondas al agua en de inspiración Old Hollywood. Un acompañante perfecto de su diseño midi, ajustado y ligeramente drapeado en la cintura con el ha presumido de su avanzadísimo embarazo. El clásico y favorecedor estampado de lunares bicolor, blanco y negro, ese que lucen las chicas españolas y francesas que más saben de la materia y que nunca pasa de moda, ha sido todo un acierto, y lo ha combinado con unos stilletos negros. Pero sigue leyendo, porque hemos encontrado una conexión con un look que llevó hace cinco años.

Aunque Jennifer está ahora en Manhattan, fue en Berlín donde estrenó este patrón folclórico en la presentación de la producción Passengers en 2016. Esta bonita relación nos ha hecho viajar al pasado con un atrevido conjunto de dos piezas demostrando que hay tendencias que no sufren el paso del tiempo y que aprobaría la legendaria modista Carolina Herrera. ¡Una alternativa diferente y sofisticada para las próximas fiestas navideñas!